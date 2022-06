Le DOJ affirme que les alliés ont gelé 30 milliards de dollars d’actifs de l’oligarque russe

Le yacht à moteur super luxe Amadea de 106 m de long et 18 m de haut, l’un des plus grands yachts du monde, est vu après avoir été ancré à la jetée de Pasatarlasi pour le soutage avec 9 camions-citernes, le 18 février 2020 dans le district de Bodrum de la province de Mugla en Turquie .

“Nous cherchons à maximiser l’impact des sanctions sur les personnes et entités désignées tout en nous protégeant contre les retombées qui affectent les marchés mondiaux des matières premières et les approvisionnements alimentaires, que la Russie a perturbés en choisissant et en continuant de faire la guerre”, a ajouté le département.

Le ministère de la Justice a déclaré mercredi que les États-Unis et leurs alliés avaient gelé plus de 30 milliards de dollars d’actifs de l’oligarque russe et immobilisé environ 300 milliards de dollars de fonds de la banque centrale de Moscou.

Les responsables américains des forces de l’ordre et du Trésor en charge des sanctions affirment que les sociétés russes de gestion de yachts et de yachts sont essentielles au complexe industriel de Moscou et à un vaste réseau de sociétés écrans utilisées par les élites du pays pour s’assurer des profits mal acquis.

De nombreux navires séquestrés disposent d’équipements et de constructions de luxe : salles de bains en or et marbre, ponts en bois rares et dimensionnés pour accueillir des hélicoptères, plusieurs voitures et plusieurs piscines.

Depuis que Poutine a commencé son invasion en février, les États-Unis et d’autres puissances mondiales se sont unis pour soutenir Kyiv par le biais de sanctions économiques contre Moscou et de livraisons de munitions aux forces ukrainiennes.

L’attaque de la Russie a également insufflé une nouvelle vie à l’OTAN, l’alliance militaire défensive formée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui comprend désormais 30 États membres.

Dans un geste historique, l’organisation militaire occidentale a envoyé mercredi des invitations officielles à la Suède et à la Finlande, qui ont toutes deux cité l’agression territoriale de Poutine pour leurs mesures visant à renforcer leurs propres alliances.

Un responsable de l’OTAN a déclaré que “l’adhésion de la Finlande et de la Suède les rendra plus sûres, l’OTAN plus forte et la zone euro-atlantique plus sûre”, ajoutant que la sécurité de la Finlande et de la Suède pendant le processus d’adhésion est d’une “importance directe”.