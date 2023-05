Le DOJ accuse un ancien ingénieur d’Apple de vol présumé de technologie de voiture autonome pour la Chine

Un ancien Pomme Un ingénieur logiciel a été accusé d’avoir prétendument volé la technologie autonome d’Apple pour une société chinoise de voitures autonomes, a annoncé mardi le ministère de la Justice.

Weibao Wang a travaillé comme ingénieur logiciel chez Apple de 2016 à 2018, un DOJ accusation a dit. Wang a travaillé dans l’équipe d’annotation d’Apple et a obtenu un « large accès » aux bases de données qui, selon le ministère de la Justice, n’étaient accessibles qu’à 2 700 des 135 000 employés d’Apple.

Wang est le troisième ancien employé d’Apple à être accusé d’avoir volé des secrets commerciaux autonomes pour la Chine.

Wang a été inculpé de six chefs d’accusation distincts impliquant le vol ou la tentative de vol du « code source de l’autonomie totale » d’Apple, des systèmes de suivi, la planification du comportement pour les systèmes autonomes et des descriptions du matériel qui se trouvait derrière les systèmes.

Un an après son entrée en fonction, quatre mois avant de quitter son emploi chez Apple, Wang a accepté un emploi dans la filiale américaine d’une société chinoise anonyme qui développait une technologie de conduite autonome et a commencé à siphonner de « grandes quantités » de technologies commerciales sensibles et code source, selon l’acte d’accusation.

En avril 2017, seuls 5 000 des 135 000 employés à temps plein d’Apple avaient été informés du projet, selon l’acte d’accusation du DOJ, soit environ 4 % de l’entreprise. Un segment encore plus petit, environ 2%, avait accès à « une ou plusieurs » des bases de données auxquelles Wang avait accédé, poursuit l’acte d’accusation.

Les forces de l’ordre ont effectué une perquisition au domicile de Wang en Californie le 27 juin 2018, où ils ont trouvé de grandes quantités de données volées, confidentielles et exclusives, selon l’acte d’accusation. Wang a pu fuir le pays même après que les forces de l’ordre aient exécuté la perquisition, malgré la promesse qu’il ne le ferait pas.

Wang a pris un vol pour Guangzhou, en Chine, depuis l’aéroport international de San Francisco. Lors d’une conférence de presse, le procureur américain du district nord de la Californie, Ismail Ramsey, a déclaré que Wang se trouvait en Chine et encourrait dix ans de prison pour chaque chef d’accusation s’il était extradé et condamné.

Les accusations ont été annoncées dans le cadre d’une vaste action d’application de la loi menée par la Disruptive Technology Strike Force. Quatre autres cas ont été dévoilés aux États-Unis, impliquant un comportement criminel visant à fournir aux forces iraniennes une technologie balistique sensible, des unités de renseignement et de recherche russes en technologie quantique et des exportations violant les sanctions.

Les allégations contre Wang viennent après qu’un autre employé d’Apple, Xiaolang Zhang, a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de San Jose pour un vol similaire impliquant des secrets commerciaux dans la division automobile d’Apple.

Comme Wang, Zhang avait prévu de fuir en Chine. Zhang et Wang travaillaient tous les deux dans la division autonome d’Apple en même temps et ont tous deux quitté leur emploi chez Apple en 2018.

Un autre employé, Jizhong Chen, faisait également face à des accusations fédérales pour son vol présumé d’informations sensibles en 2019. Chen a également tenté de fuir vers la Chine, selon des documents judiciaires. Le cas de Chen est en cours devant un tribunal fédéral de Californie.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lire l’acte d’accusation ici :