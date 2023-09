Le DoJ accuse eBay d’avoir vendu 343 000 produits nocifs pour l’environnement

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a déposé mercredi une plainte contre eBay, Inc. devant un tribunal de Brooklyn pour avoir prétendument violé la Loi sur la qualité de l’air et d’autres lois environnementales et pour permettre aux utilisateurs de vendre des produits nocifs qui ne sont pas conformes aux contrôles de pollution automobile.

La plainte, déposée au nom de l’Agence américaine de protection de l’environnement, affirme qu’eBay « a vendu, proposé à la vente ou provoqué la vente » de plus de 343 000 dispositifs de neutralisation du marché secondaire et déclare qu’eBay encourt des pénalités de 5 580 $ pour chaque violation de la Clean Air Act, a déclaré le DoJ dans un communiqué. communiqué de presse. Les appareils identifiés augmentent les émissions de monoxyde de carbone.

Outre son affirmation selon laquelle eBay aurait violé la Clean Air Act, le DoJ a également accusé eBay d’avoir violé la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides (FIFRA) et la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides (FIFRA). Loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA). Violation supplémentaire articles en vente sur le site prétendument incluent « un insecticide hautement toxique interdit aux États-Unis, des pesticides à usage restreint que seuls les applicateurs certifiés peuvent appliquer et des produits prétendant frauduleusement protéger les utilisateurs contre le virus SARS-CoV-2 ».

Le DoJ a ajouté dans son communiqué celui des produits répertoriés et/ou vendus, « au moins 23 000 étaient des produits pesticides non enregistrés, mal étiquetés ou à usage restreint », ce qui relève de la violation de la FIFRA, tout en accusant eBay d’avoir prétendument distribué 5 614 produits de décapage de peinture et de revêtement contenant du chlorure de méthylène, qui a été lié au cerveau et au foie. cancer et lymphome non hodgkinien.

Lorsqu’on lui a demandé un commentaire, eBay a dirigé Gizmodo vers son déclaration qui a nié ces allégations, qualifiant les affirmations du gouvernement de « totalement sans précédent ». La société a déclaré qu’elle « avait l’intention de se défendre vigoureusement », affirmant qu’elle s’engage à supprimer les articles interdits de son site et qu’elle aurait déjà supprimé 99,9 % des listes citées par le DoJ dans sa plainte.

« Maintenir un marché sûr et fiable pour notre communauté mondiale de vendeurs et d’acheteurs est un principe fondamental de notre activité chez eBay », a déclaré la société dans son communiqué. « Nous consacrons des ressources importantes, mettons en œuvre une technologie de pointe et veillons à ce que nos équipes soient correctement formées pour empêcher que des articles interdits soient répertoriés sur le marché », ajoute-t-il.

Dans sa déclaration, eBay a affirmé avoir travaillé en étroite collaboration avec les forces de l’ordre, y compris le DoJ, pendant plus de deux décennies pour respecter les réglementations environnementales. Malgré les affirmations d’eBay, le DoJ a demandé une ordonnance du tribunal indiquant «Les pratiques commerciales d’eBay en tant que détaillant de commerce électronique ont violé la CAA, la FIFRA et la TSCA et demandent une injonction pour interdire à eBay de nouvelles violations de ces lois, ainsi que des sanctions civiles pour les violations de la CAA.

« La vente par eBay de dispositifs de neutralisation des émissions, de pesticides et d’autres produits dangereux présente des risques inacceptables pour nos communautés touchées de manière disproportionnée par les risques environnementaux et sanitaires », a déclaré le procureur américain Breon Peace. dit. Il a ajouté : « Avec nos partenaires, ce bureau appliquera vigoureusement la loi fédérale contre ceux dont la conduite met en danger la santé publique et l’environnement. »

Le DoJ n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo.