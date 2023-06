Le DoJ a traîné les pieds, y compris Trump dans l’enquête du 6 janvier sur les craintes de paraître biaisé, selon un rapport

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Depuis longtemps, les observateurs et analystes politiques américains se demandent pourquoi l’enquête du ministère de la Justice sur Donald Trump pour l’attaque du Capitole par ses partisans n’a commencé à s’intensifier qu’en 2022, alors que le comité du 6 janvier commencerait à faire publiquement pression sur l’agence pour qu’elle agisse.

Maintenant, il y a une réponse possible : Le Washington Post rapporte que le DoJ et le FBI ont tous deux été impliqués dans un niveau déconcertant de traîner les pieds sur la question, et n’ont commencé à consacrer des ressources sérieuses à l’enquête sur M. Trump lui-même qu’après qu’il était clair pour beaucoup que l’ancien président serait un candidat pour le bureau encore une fois.

Selon le Poste, Le procureur général Merrick Garland et d’autres à travers les agences étaient extrêmement préoccupés par la crédibilité et la réputation publiques des institutions, craignant des accusations de partisanerie et d’armement politique s’ils poursuivaient des poursuites contre M. Trump pour l’émeute qui a conduit à des membres du Congrès ainsi que son propre vice-président se cachant des assaillants (dans de nombreux cas, armés) qui avaient l’intention de commettre des actes de violence et d’empêcher les législateurs de certifier l’élection.

Pour cette raison, l’enquête sur M. Trump lui-même « a consisté en seulement quatre procureurs travaillant avec des agents du US Postal Inspection Service et de la National Archives and Records Administration » pendant au moins les 12 premiers mois suivant immédiatement l’attaque.

M. Garland et le DoJ ont régulièrement refusé de commenter l’état de l’enquête ou sa portée, ne semblant que rarement fournir de brèves mises à jour à la presse. En 2022, sa rhétorique s’est particulièrement affinée, car l’AG a juré que son agence poursuivrait absolument quiconque pourrait être reconnu coupable d’activités criminelles liées à l’attaque.

Mais selon le Postequi a cité plusieurs sources familières avec les discussions au sein du bureau extérieur du FBI à Washington DC, l’agence d’application de la loi bloquait toujours les efforts des procureurs pour étendre l’enquête sur la campagne de M. Trump afin de produire des listes d ‘«électeurs suppléants» et de modifier illégalement les résultats de l’élection à l’automne 2021.

L’agence aurait même hésité à porter des accusations de complot séditieux contre des membres des Oath Keepers, une milice de droite qui a participé à l’attaque, craignant que ces accusations ne soient annulées en appel dans un développement politiquement embarrassant pour leur poursuite globale de 6 janvier. Mais ces accusations ont finalement été portées contre Stewart Rhodes, qui a été reconnu coupable et condamné à 18 ans de prison. Bien entendu, ses avocats ont juré de faire appel.

La décision de M. Garland et de son équipe illustre une chose : la très réelle dégradation de la confiance des Américains dans les institutions, en particulier au niveau fédéral, et l’inquiétude suscitée par cette dégradation de la confiance dont les dirigeants américains doivent désormais tenir compte. L’épisode révèle également une incapacité ou un échec potentiel du ministère de la Justice à répondre efficacement, étant donné que les enquêtes du DoJ font maintenant face aux mêmes accusations que M. Garland aurait craint, en grande partie en raison du fait que M. Trump a lancé sa campagne pour le présidence avant d’être officiellement inculpé n’importe quel de la multitude d’enquêtes criminelles, dont l’affaire du 6 janvier, pour laquelle il n’a toujours pas été inculpé.

En revanche, le comité du 6 janvier avait appelé le ministère de la Justice à accuser M. Trump d’avoir réconforté une insurrection en décembre 2022, même après que ce panel ait également été retardé par des mois de batailles judiciaires sur des assignations à comparaître du Congrès et la résistance quasi totale de le GOP à l’enquête elle-même.

L’avocat spécial du DoJ, Jack Smith, qui supervise l’enquête sur les efforts de l’équipe Trump pour annuler les élections, a facilité l’inculpation de M. Trump pour des accusations liées à la rétention illégale de documents classifiés et d’autres documents de la Maison Blanche au début du mois. Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, devrait également annoncer cet été si M. Trump ou des membres de son équipe juridique feront face à des accusations pour avoir tenté de faire pression sur les dirigeants locaux pour qu’ils modifient les résultats des élections en Géorgie.

On ne sait toujours pas quand le DoJ annoncera si M. Trump ou des membres de son équipe à la Maison Blanche feront face à des poursuites pénales liées à l’attaque du Capitole.