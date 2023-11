Le DOJ a demandé au procureur de Hunter Biden de « suivre le processus » après une demande de statut spécial

Le ministère de la Justice du président Biden a demandé à l’avocat spécial David Weiss de « suivre le processus » après avoir demandé une autorisation spéciale dans l’enquête sur Hunter Biden.

L’avocat américain du Delaware a cependant insisté, dans son témoignage volontaire devant le comité judiciaire de la Chambre des représentants plus tôt cette semaine, sur le fait qu’il avait finalement obtenu le pouvoir de porter plainte contre le premier fils de 53 ans en Californie et à Washington, DC – des juridictions qui a refusé de s’associer à Weiss – s’il « choisissait de le faire ».

Weiss a déclaré au comité qu’il avait pour la première fois « évoqué l’idée » d’obtenir une autorité de procureur spéciale – appelée autorité 515 – avec les hauts responsables du DOJ, Bradley Weinsheimer et John Carlin, au printemps 2022, selon une transcription du témoignage de Weiss examiné par La poste.

“J’ai évoqué l’idée d’une autorité 515 à ce moment-là parce que je m’occupais de l’enquête depuis un certain temps”, a-t-il déclaré. “Et, comme je l’ai dit, ils ont suggéré de suivre le processus habituel et de contacter DC pour voir si DC serait intéressé à se joindre ou à participer d’une autre manière à l’enquête.”

« Cela n’a pas été accordé. Ils ont dit, suivez le processus. J’ai suivi le processus », précise plus tard Weiss.

Weiss maintient qu’il avait le pouvoir de porter plainte contre Hunter Biden dans n’importe quelle juridiction américaine. PA

Le processus impliquait de contacter l’avocat américain de DC Matthew Graves et l’avocat américain de Californie Martin Estrada et de les amener à s’associer avec lui pour enquêter et éventuellement porter des accusations contre Hunter Biden pour des délits fiscaux présumés commis entre 2014 et 2015, lorsque le premier fils siégeait à la Chambre des représentants. conseil d’administration du géant ukrainien de l’énergie Burisma.

“Il était – vous savez, il était réceptif”, a déclaré Weiss à propos de son premier appel avec Graves.

“Je sais que les équipes se sont rencontrées, mais finalement, j’ai appris de mon équipe que le bureau du procureur américain du district de Columbia avait décidé de ne pas se joindre à l’affaire en tant que partenaire ou co-conseil”, a-t-il ajouté.

Après que Graves ait refusé de s’associer avec lui, Weiss a déclaré au comité qu’il avait de nouveau contacté le ministère de la Justice.

Weiss a confirmé que le délai de prescription concernant les délits fiscaux présumés commis par Hunter Biden de 2014 à 2015 avait expiré. Saquan Stimpson – CNP

“John Carlin a dit à ce moment-là : ‘Écoutez, si vous décidez de poursuivre à Washington, vous avez le pouvoir de le faire, et vous avez le pouvoir – en vertu de l’article 515, de porter toutes les accusations que vous jugez appropriées”, a déclaré Weiss, notant , “Lors de ma prochaine conversation avec Carlin et Weinsheimer, j’ai demandé l’autorité 515.”

Weiss, cependant, a refusé d’expliquer pourquoi il n’a pas avancé les accusations contre Hunter Biden à Washington DC.

Les efforts du procureur spécial pour établir un partenariat avec le bureau du procureur américain de Californie ont également échoué.

«J’ai eu une brève conversation avec le procureur américain [Martin] Estrade. C’était en octobre 22, et M. Estrada m’a informé que son bureau avait refusé de participer avec nous ou de se joindre à nous dans cette affaire », a déclaré Weiss au comité.

Graves a refusé de s’associer à Weiss dans l’affaire Hunter Biden. PA

Weiss a confirmé que le délai de prescription pour les crimes présumés commis par Hunter Biden de 2014 à 2015 était expiré, et le procureur a déclaré qu’il expliquerait pourquoi ils avaient été autorisés à expirer dans un futur rapport sur son enquête.

« J’en parlerai dans le rapport, mais même si le délai de prescription a expiré et même si aucune plainte ne sera déposée, s’il devait y avoir une poursuite fiscale en cours, il n’y a aucune raison de croire que les preuves relatives aux antécédents des années, ou des témoins impliqués dans les années précédentes, ne feraient pas partie de ce litige », a-t-il déclaré.

Weiss, qui a obtenu le statut d’avocat spécial par le procureur général Merrick Garland en août après l’échec d’un accord de plaidoyer avec Hunter Biden dans une salle d’audience du Delaware, a insisté sur le fait qu’il n’avait pas fini d’enquêter sur le premier fils, même si la juge du district du Delaware, Maryellen Noreika, avait accepté le termes de l’accord de plaidoyer – qui aurait permis à Hunter Biden de participer à un programme de déjudiciarisation avant le procès au lieu de faire face à des accusations de délit d’arme à feu et de plaider coupable à deux accusations fiscales pour délits.

Estrada a également refusé de se joindre à l’affaire après que Graves ait repoussé Weiss. Groupe MediaNews via Getty Images

“Nos efforts n’ont pas abouti”, a déclaré Weiss à propos de l’état de l’enquête au moment où l’accord de plaidoyer a déraillé en juillet.

Weiss n’a pas voulu discuter de plusieurs aspects de l’affaire Hunter Biden, du personnel chargé de l’affaire ou de tout ce qui est associé à l’enquête lors de son témoignage.

“Il ne répondra pas à beaucoup de questions”, a déclaré mercredi le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, à propos du témoignage de Weiss, décrivant également Weiss comme incohérent.

« Il maintient : ‘Oh, j’aurais toujours pu l’obtenir si je l’avais demandé.’ Mais ensuite, sa réponse a été : « Je l’ai demandé et je ne l’ai pas reçu » », a déclaré Jordan.

Le lanceur d’alerte de l’IRS, Gary Shapley, a contacté le Congrès en avril pour alléguer une dissimulation dans l’affaire Hunter Biden, que Shapley a supervisé pendant plus de trois ans. Shapley a déclaré que Weiss avait déclaré aux enquêteurs lors d’une réunion d’octobre 2022 qu’il n’avait pas le pouvoir de décision ultime, contrairement aux affirmations sous serment de Garland au Congrès.

Shapley, soutenu par un autre agent de l’IRS, Joseph Ziegler, a allégué de nombreuses irrégularités dans l’enquête sur le premier fils sur environ 2 millions de dollars d’impôts impayés de 2014 à 2019.