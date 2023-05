Le doigt de ma mère a été mordu lors d’une attaque de chien vicieuse – mais la police a laissé le propriétaire le garder

UNE FEMME est restée furieuse après que le doigt de sa mère ait été mordu lors d’une attaque de chien vicieuse, mais affirme que la police a laissé le propriétaire garder son animal de compagnie.

Folake Adoti-Ryan affirme que sa mère de 61 ans – qui ne souhaitait pas être nommée – promenait son animal de compagnie Ebony près de leur domicile à Birmingham lorsque l’attaque d’horreur s’est produite.

La mère de Folake a vu son index se faire mordre lors de l’attaque 1 crédit

Folake est en colère que les flics aient laissé le propriétaire garder le chien depuis l’incident 1 crédit

Folake, 39 ans, dit que sa mère avait traversé la route en voyant le gros chien sans laisse vers 8 heures du matin, mais il l’a suivie, se faisant presque renverser par une voiture.

La femme de 61 ans affirme ensuite avoir été jetée au sol par le chien agressif et s’être évanouie pendant quelques secondes.

Elle a repris conscience seulement pour trouver prétendument l’énorme bête en train de ravager le Staffy-Labrador-Springer de la famille.

Folake affirme que sa mère a tenté d’éloigner l’agresseur d’Ebony et a crié si fort à l’aide qu’elle a perdu la voix.

Plusieurs personnes seraient alors intervenues, dont un policier en congé, une personne utilisant même une barre de métal pour essayer de repousser l’animal alors qu’il enfonçait ses dents dans le cou et la poitrine du plus petit animal.

S’adressant au Mirror, Folake a déclaré: « En essayant de tirer le chien, il s’est retourné et a mordu l’index gauche de ma mère.

« Quelqu’un qui vivait à proximité a pris une tasse d’eau et l’a versée sur le chien, ce qui l’a choqué et il a relâché mon chien et s’est finalement éloigné. »

Le doigt de sa mère a été récupéré de l’herbe à proximité et elle a été transportée d’urgence à l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham, a-t-elle déclaré.

« Ils n’ont pas pu le sauver car il était trop abîmé, alors tout ce qu’ils ont fait, c’est une intervention chirurgicale mineure pour en quelque sorte refermer la blessure », a déclaré Folake.

La mère de Folake a dû retourner à l’hôpital plusieurs fois depuis l’incident, pour le traitement et le changement des bandages, ayant également eu besoin de points de suture à la main droite.

Elle a déclaré: « Au cours des deux dernières semaines, j’ai essentiellement dû la laver, la mettre dans le bain à cause de ses bandages. Elle n’a pas pu faire de cuisine ou quelque chose comme ça.

« Je la vois parfois la nuit et elle fait évidemment des cauchemars où elle crie ‘au secours’ parce qu’elle criait tellement et si fort qu’elle a perdu la voix. Elle est traumatisée. »

Folake comprend que six appels d’urgence ont été passés, avec une ambulance et plusieurs flics arrivés sur les lieux.

Je la vois parfois la nuit et elle fait des cauchemars où elle crie « au secours » – elle est traumatisée. » Folake Adoti-Ryan, 39 ans

Pendant ce temps, Ebony a été transportée d’urgence chez un vétérinaire d’urgence par le mari de Folake, Matt Ryan, 38 ans, où il a été découvert qu’elle avait subi une hémorragie interne, ainsi que des coupures profondes.

Mais le chien de 10 ans a heureusement survécu avec quelques antibiotiques.

Folake a déclaré: « Ce qui l’a sauvée, c’est le collier. Vous pouvez voir où les dents l’ont traversé. Elle a eu une hémorragie interne parce que le chien s’était enfoncé si profondément dans son cou et une partie de sa poitrine. »

Folake n’a pas été témoin de l’attaque présumée, mais dit qu’elle a déjà vu le chien agressif et, comme sa mère, a même récemment traversé la rue pour l’éviter car il n’était pas tenu en laisse.

Mais après avoir poursuivi la police des West Midlands, Folake revendique un gestionnaire d’appels 101, puis l’enquêteur a tous deux confirmé qu’un maître-chien avait rendu visite au chien et à son propriétaire, mais ne l’a pas jugé dangereux.

Folake a déclaré qu’elle était « choquée » que le chien ait été jugé sûr et que rien de plus n’ait été confirmé lorsqu’une « blessure qui a changé sa vie s’est produite ».

Elle a expliqué: « Quand quelque chose se passe, il y a un code de conduite des victimes que la police est censée suivre.

« Cela implique de s’assurer que vous prenez une déclaration à temps, en informant la victime des prochaines étapes. Nous n’avons rien entendu. »

Folake a déclaré qu’un gestionnaire d’appels du 101 lui avait lu les notes sur l’affaire lundi.

Elle affirme que cela a montré que l’enquêteur avait noté qu’elle avait parlé à sa mère une fois au téléphone « mais ne pouvait pas vraiment comprendre son accent » et qu’aucune déclaration officielle n’a été prise.

Folake a déclaré que sa mère – qui partage son temps entre Birmingham et Londres – vit au Royaume-Uni depuis 30 ans et parle couramment l’anglais, et pense que la note n’est qu’une excuse paresseuse.

‘ATROCE’

Elle a poursuivi: « La seule raison pour laquelle nous avons eu quelque chose, c’est parce que j’appelle chaque semaine et j’essaie de parler à quelqu’un.

« Si je ne l’avais pas fait, nous ne saurions pas que le chien a été relâché. C’est un comportement absolument atroce de la part de la police. »

Folake a déclaré que sa mère emmenait souvent sa fille de cinq ans avec Ebony et s’inquiétait de ce qui se serait passé si elle avait été là lors de l’attaque.

« Ils savent ce qui s’est passé, les témoins leur ont dit ce qui s’est passé », a-t-elle dit.

« Faut-il que quelqu’un meure en premier? D’année en année, les attaques de chiens augmentent. Je suis propriétaire d’un chien, j’ai mon chien depuis 10 ans, mais je peux vous assurer que si mon chien s’en prend même à une autre personne, je serai aller chez le vétérinaire et dire que je ne me sens pas à l’aise d’avoir ce chien parce que je ne sais pas de quoi il est capable.

« Le propriétaire n’a rien fait. La police ne nous a pas fait savoir comment nous pourrions porter plainte. Le propriétaire n’a montré aucun remords, ils n’ont pas dit pardon.

« Je crains de penser au nombre d’incidents qui se sont produits auparavant qui n’ont pas été signalés ou qui ont simplement été ignorés.

« Ma mère et mon chien sont vivants parce que les gens mettent leur vie en danger pour aider. S’ils ne l’avaient pas fait, mon chien serait mort et ma mère serait beaucoup plus blessée.

« Les systèmes en place n’ont pas fonctionné, le code victime n’a pas du tout été suivi. »

La police des West Midlands a été contactée pour commentaires.

Folake a déclaré que les choses auraient pu être encore pires si les gens n’étaient pas venus aider 1 crédit

L’incident d’horreur a eu lieu alors qu’elle se trouvait près de leur domicile à Birmingham 1 crédit