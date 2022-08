Le Dodge Hornet 2023 offre une puissance de pointe pour moins de 30 000 $

Dodge a dévoilé mardi sa première nouvelle voiture en une décennie environ, et elle fait revivre un grand nom vintage et donne à la marque sa première entrée dans un segment très concurrentiel. La Dodge Hornet 2023 est un multisegment compact qui est essentiellement un rebadgé Alfa Roméo Tonale, et Dodge se vante d’être le VUS le plus performant du segment. C’est aussi la première voiture de Dodge à être disponible avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable, une étape sur la voie de l’électrification complète.

Le Hornet GT de base utilise le moteur Hurricane de Stellanti, un 4 cylindres en ligne turbocompressé de 2,0 litres développant plus de 265 chevaux et 295 livres-pied de couple (un peu plus de chevaux que le Tonale). Une transmission automatique à neuf rapports et une transmission intégrale sont de série, et Dodge affirme que le Hornet GT atteindra 60 mph en 6,5 secondes, ce qui en fait le multisegment le plus rapide à moins de 30 000 $. L’équipement standard de la GT comprend des amortisseurs Koni, une vectorisation dynamique du couple et une suspension entièrement indépendante avec une configuration MacPherson à l’avant. Des freins Brembo sont également disponibles.

Esquiver



Dodge appelle le modèle PHEV Hornet R/T la « tête de ruche ». Le Hornet R/T est propulsé par un 4 cylindres en ligne turbocompressé de 1,3 litre couplé à une boîte automatique à six rapports, un moteur électrique sur l’essieu arrière et une batterie de 15,5 kilowattheures. Cela représente plus de 285 ch et 383 lb-pi de couple, le Hornet R/T pouvant atteindre 60 mi/h en 6,1 secondes. Le R/T est doté d’un bouton PowerShot qui fournit une augmentation à la demande de 25 ch pendant 15 secondes maximum, une fonctionnalité que l’on retrouvera sur tous les PHEV et EV de Dodge. Dodge affirme que le Hornet R/T aura plus de 30 miles d’autonomie électrique et qu’il peut être rechargé en deux heures et demie sur un chargeur de niveau 2.

Les deux versions du Hornet sont proposées avec un ensemble Track qui ajoute des amortisseurs adaptatifs à soupape à deux étages, des roues de 20 pouces, des sièges en Alcantara avec des accents rouges et d’autres modifications de style. Dodge a également lancé un concept Hornet GLH qui présente en avant-première les améliorations qui pourraient être disponibles via le catalogue officiel de connexion directe de Dodge, notamment une suspension abaissée, un système d’échappement plus puissant, un kit d’amélioration des performances du moteur et des éléments de style sympas.

Les changements de style par rapport au Tonale sont assez minimes, mais un tout nouveau pare-chocs avant fait ressembler le Hornet à une partie de la famille Dodge. Il a une calandre en forme de fente avec le logo Rhombi de Dodge au centre, une grande prise d’air inférieure avec des entrées minces qui la flanquent et différentes signatures de phares. Le capot a des extracteurs de chaleur fonctionnels, ce qui est assez impressionnant à voir sur un multisegment aussi abordable. La barre lumineuse pleine largeur comporte également un losange éclairé, et il y a un insigne Rad Hornet sur le garde-boue avant. Sept couleurs différentes seront disponibles, dont une nommée Hot Tamale, et un ensemble Blacktop noircit la plupart des garnitures extérieures.

Esquiver



Mis à part différentes conceptions de bouches d’aération et un tableau de bord supérieur modifié, l’intérieur du Hornet est à peu près le même que celui du Tonale. Le tableau de bord, l’écran tactile central de 12,3 pouces et les boutons de climatisation sont inclinés vers le conducteur, et le bouton de démarrage se trouve sur la console centrale surélevée. Un groupe de jauges numériques de 10,3 pouces est standard, tout comme cet écran central, et le Hornet utilise le nouveau système Uconnect 5 basé sur Android de Stellantis. Il peut être connecté à deux téléphones en même temps, et Android Auto et Apple CarPlay sont sans fil. Le Hornet dispose également d’une connectivité Amazon Alexa intégrée, qui peut faire des choses comme démarrer la voiture à distance depuis l’intérieur de votre maison.

Le freinage d’urgence automatique, la surveillance des angles morts, l’assistance au maintien de voie avec assistance à la direction et les capteurs de stationnement arrière sont tous de série, et un ensemble Tech ajoute un régulateur de vitesse adaptatif, un moniteur d’attention du conducteur, le centrage de la voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Les autres caractéristiques de série comprennent l’entrée passive, les essuie-glaces à détection de pluie, un rappel de siège arrière et la recharge de téléphone sans fil. Un système audio Harman Kardon à 14 haut-parleurs est disponible, tout comme un hayon mains libres, un volant chauffant et des sièges en cuir chauffants.

Le Hornet sera produit dans la même usine que le Tonale à Naples, en Italie. Le premier à arriver chez les concessionnaires à la fin de 2022 sera le Hornet GT, suivi du Hornet R/T au printemps 2023. Le prix complet n’a pas encore été annoncé, mais le GT commencera à moins de 30 000 $ et le R/T devrait dépasser à environ 45 000 $. Les carnets de commandes ouvrent le 17 août.