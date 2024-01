Le dodécaèdre romain découvert en Angleterre est l’une des « grandes énigmes de l’archéologie » : NPR

basculer la légende Groupe d’histoire et d’archéologie Norton Disney

Un groupe d’archéologues amateurs en Angleterre en était à son avant-dernier jour de fouilles en juin dernier lorsqu’ils ont découvert la découverte de leur vie : un mystérieux artefact ancien appelé dodécaèdre sur un possible site romain.

UN dodécaèdre est un objet circulaire en alliage de cuivre entre la taille d’une balle de golf et celle d’un pamplemousse caractérisé par sa forme à 12 côtés, avec divers trous et boutons.

Mais sa fonction reste floue. Même si plus de 100 ont été trouvés à travers l’Europe, le Groupe d’histoire et d’archéologie Norton Disney – l’organisation à l’origine de la dernière découverte – décrit le dodécaèdre comme l’une des « grandes énigmes de l’archéologie ».

Cela est dû en grande partie au fait qu’il n’existe aucune description visuelle ou écrite connue des dodécaèdres dans la littérature romaine, explique le groupe. site web.

Selon Lorena Hitchens, doctorant au Royaume-Uni étudiant tous les dodécaèdres romains d’Europe, il existe de nombreuses théories non prouvées sur l’utilisation du dodécaèdre – comme jauge, télémètre, chandelier, dé pour jouer ou jouer, ou pour tricoter des gants, par exemple. Elle dit qu’aucune de ces théories n’est étayée par des preuves.

“Il a fallu énormément de temps, d’énergie et de compétences pour créer notre dodécaèdre, il n’a donc pas été utilisé à des fins banales”, lit-on dans le document Norton Disney. site web. On dit que cet objet était très probablement utilisé à des fins rituelles et religieuses.



“La société romaine était pleine de superstitions, quelque chose de vécu au quotidien”, poursuit le site. “Notre théorie de travail actuelle constitue un lien potentiel avec la pratique religieuse locale. Des recherches plus approfondies sont cependant nécessaires.”

Ce qui rend cette dernière découverte unique, c’est non seulement que l’objet a été retrouvé entièrement intact et en excellent état, mais aussi qu’il s’agit du seul exemple découvert dans la région centrale de l’Angleterre connue sous le nom de Midlands.

La plupart des dodécaèdres trouvés ont été découverts en morceaux.

De plus, il a été découvert « là où il avait été placé délibérément il y a 1 700 ans pour une raison quelconque », explique Richard Parker, secrétaire de Norton Disney.

“De nombreux exemples connus sont séparés de leur contexte de découverte, car ils sont prisés par les collectionneurs depuis au moins le XVIIIe siècle”, explique Hitchens. “Il y avait beaucoup de marchandage de ces objets à l’époque victorienne et une mauvaise tenue des registres.”

Le groupe archéologique a révélé la découverte dans un programme d’archéologie de la BBC intitulé “Creuser pour la Grande-Bretagne” plus tôt ce mois-ci. Il est actuellement exposé au Centre national de la guerre civile au Musée de Newark En Angleterre.

Le groupe Norton Disney reviendra cette année sur le chantier de fouilles pour en savoir plus sur les circonstances entourant ce dodécaèdre.