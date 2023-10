Des stratégies superposées et des pratiques bien établies pourraient entraver le ministère américain de la Défense dans sa tentative de recruter une main-d’œuvre technologiquement compétente sur le champ de bataille et au Pentagone, selon les dirigeants militaires et civils.

Il n’existe pas d’approche unifiée à l’échelle du département pour créer des parcours de carrière numériques pour le personnel civil et en uniforme, ont déclaré les dirigeants lors d’entretiens menés par Mitre, un groupe de recherche à but non lucratif, et le Center for Security and Emerging Technology, une organisation politique associée à l’Université de Georgetown. .

Dans l’ensemble du DoD, les domaines de carrière et les identifiants d’expérience des talents numériques manquent de critères communs et sont appliqués de manière incohérente, créant des opportunités manquées, ont conclu les chercheurs dans un rapport du 25 octobre. Le recrutement risque également d’être compromis par l’attrition, due à des lacunes en matière de mentorat, à une confiance limitée des jeunes talents dans l’innovation, à des dirigeants peu enclins à prendre des risques et à une technologie obsolète qui bloque même les projets numériques les plus simples, indique le rapport.

“J’ai également perdu mes mentors lorsque j’ai commencé à travailler dans le secteur technologique”, a déclaré un autre. «Mes mentors qui étaient censés m’aider se sont tournés vers le parrainage ou l’encouragement. Ils aiment ce que je fais, mais ne savent pas comment guider, diriger ou donner des conseils. Je n’ai pas eu de nouveau mentor depuis trois ans.

Comme d’autres agences, le DoD s’efforce de pourvoir les postes vacants dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, de l’informatique et de l’analyse de données, tout en faisant face à une concurrence féroce sur le marché des talents.

Cela a été difficile car le processus d’embauche est ralenti par la bureaucratie, même si les dirigeants du personnel ont déclaré qu’il était essentiel qu’il y ait des experts au sein du gouvernement qui peuvent superviser des projets technologiques complexes, rédiger des exigences claires et faire appel à des entrepreneurs qui exagèrent les capacités des produits ou des services.

« Nous perdons davantage de personnes dotées de talents techniques lorsqu’elles se présentent dans un commandement et que celui-ci ne sait pas comment les utiliser », a déclaré un responsable interrogé dans le rapport. « Nous avons mené des enquêtes sur la rétention et [determined that] les gens sont restés non pas pour l’argent, mais pour la qualité du travail.

Pour la main-d’œuvre civile, a déclaré le Pentagone il s’agit de définir des parcours professionnels pour les professionnels de l’IA et des données, car aucun poste n’a été codé spécifiquement pour eux. Et pour les postes cyber, le département vise à ramener les taux de vacance en dessous de 15 % d’ici 2027, selon son Stratégie de cyber-main-d’œuvre de juillet. Cette stratégie exigeait également l’unité et la coordination entre les composantes.

Pour atteindre ces objectifs, les dirigeants devront affiner leur compréhension des compétences spécifiques à rechercher. Le rapport note que des termes courants tels que « données », « numérique » et « IA » sont utilisés de manière interchangeable, ce qui peut créer de la confusion pour les bureaux qui tentent d’établir une base de référence en matière de maîtrise de la technologie ou de sous-traiter le travail.

Défis militaires

L’armée, qui emploie au total 1,4 million de militaires actifs, tente également de renforcer ses talents technologiques.

« Les services en uniforme se rendent compte que le cyber est un domaine de guerre qui leur est propre, tout comme la terre, la mer ou l’air, où les États-nations ou les acteurs terroristes peuvent cibler notre pays », ont écrit les dirigeants du DoD dans le communiqué. Novembre 2020 Joint Force Quarterly.

Chaque service s’attaque à ce problème de manière indépendante en utilisant les processus et les cultures organisationnelles existants, selon le rapport.

“Bien qu’il s’agisse d’une responsabilité au niveau du service de doter, former et équiper la main-d’œuvre, cela crée néanmoins des défis pour évaluer la posture des forces numériques du DOD et son impact sur l’efficacité de la mission”, selon les conclusions. « Il en résulte également que chaque service présente différents niveaux de maturité en matière de préparation, ce qui pourrait à son tour rendre les technologies et les missions conjointes et interopérables plus difficiles. »

Certains efforts déployés par les services pour créer des domaines de carrière désignés pour l’IA ont été retardés. Le rapport indique que les projets du Corps des Marines à cet égard sont suspendus depuis deux ans.

Même les bureaux civils ont mis du temps à utiliser la nouvelle série professionnelle sur la science des données du Bureau de gestion du personnel. Ils utilisent toujours des descriptions de poste existantes qui ajoutent « des balises créatives ou des hashtags pour les postes spécifiques aux données, à l’analyse et à l’IA ».

Pour tirer parti des pouvoirs de recrutement direct, un bureau a déclaré avoir élaboré un kit d’autorisation de recrutement qui comprend tous les pouvoirs juridiques dont dispose une agence et des méthodes pratiques pour les utiliser correctement.

Plus de 25 membres du personnel en uniforme et civils ont été interrogés dans l’armée, la marine, l’armée de l’air, le corps des marines, la force spatiale et la garde côtière pour le rapport entre octobre et décembre 2022.