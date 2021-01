‘#VictoryAlphabet: de Brest au Reichstag’ est une série YouTube de l’agence créative interne de RT qui en a fait la sélection officielle du festival du film Berlin Lift-Off 2021 dédié au cinéma indépendant.

«#VictoryAlphabet» fait partie de la catégorie des longs métrages documentaires du Berlin Lift-Off Film Festival, qui fait partie du Lift-Off Global Network, qui en est maintenant à sa huitième saison. Le festival sera diffusé en direct sur Vimeo On Demand pendant un mois, du 1er février au 1er mars 2021, avec un aperçu du cinéaste commençant le vendredi précédent et les projets gagnants seront choisis par une combinaison de votes du public en ligne et du jury officiel. .

‘#VictoryAlphabet’ a été publié dans le cadre d’un projet à grande échelle consacré à 75 ans de victoire sur le nazisme, #VictoryPages. Après avoir capturé le Reichstag à Berlin, en Allemagne, en mai 1945, les soldats soviétiques ont laissé des milliers d’inscriptions sur les murs, écrivant leurs noms, leurs sentiments, leurs pensées et leurs villes natales. Deux historiens, allemands et russes, ont passé des années à vérifier l’histoire derrière chaque inscription. Bien qu’ils travaillent ensemble et se complètent mutuellement, ils ne se sont jamais rencontrés. «#VictoryAlphabet» est l’histoire d’un voyage d’une petite ville ukrainienne à Berlin, un voyage de foi et d’espoir que l’Europe ne sera plus jamais témoin d’une telle guerre.

«C’est une histoire touchante sur les connexions qui, contrairement à toutes les frontières et à tous les schismes du monde moderne, relient des personnes de cultures et d’époques différentes qui détestent également la violence et la guerre. Nous avons essayé de nous éloigner des schémas, de regarder l’histoire sous un angle différent, de comprendre et de montrer ce que la Seconde Guerre mondiale signifie pour l’Europe moderne ». a déclaré le réalisateur Georgy Sarsekov.

Berlin Lift-Off est le premier festival de la saison Lift-Off, dédié à attirer de nouveaux publics sur le marché du film indépendant. Il se termine par une projection annuelle en direct des films gagnants des home studios du festival au Royaume-Uni. ‘# VictoryPages’ est un projet documentaire polyvalent sur les réseaux sociaux qui s’est déroulé jusqu’en 2020, offrant l’occasion d’évaluer l’ampleur du 9 mai 1945, le jour de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour la Russie.

L’équipe primée derrière le projet, RT Creative Lab, a également créé «# 1917LIVE» et «# Romanovs100», et a récemment déployé un nouveau site Web présentant leurs projets les plus mémorables.