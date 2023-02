Le documentaire “The Perfect 10” présenté en première le 11 février relate les lauréats du Temple de la renommée de Heisman

Il n’y a que 10 hommes dans l’histoire qui ont remporté un trophée Heisman et qui ont poursuivi une carrière au Temple de la renommée du football professionnel. Ce groupe d’élite est au centre de “The Perfect 10”, un nouveau documentaire de FOX Sports Films présenté en première à 20 h HE samedi sur FOX et l’application FOX Sports.

Le film comprend une conversation de groupe entre sept des 10 hommes avec cette distinction. Cela inclut les légendes des Raiders Marcus Allen et Tim Brown (respectivement de l’USC et de Notre Dame), la légende des Oilers du Texas et de Houston Earl Campbell, la légende des Pitt et des Cowboys Tony Dorsett, la légende de l’Oklahoma State et des Lions Barry Sanders, la légende de la Marine et des Cowboys Roger Staubach et Michigan, légende des Raiders et des Packers (et analyste de FOX Sports NFL) Charles Woodson. Brown et Woodson sont également producteurs exécutifs du film.

“The Perfect 10” utilise des images d’archives et des récits à la première personne des joueurs sur chacune de leurs réalisations, offrant un aperçu de leur vie sur et en dehors du terrain de football. Dans un clip récemment publié, les hommes sont invités à examiner ce qui leur a permis d’atteindre un tel niveau de réussite – comme le souligne le slogan du film, plus d’hommes ont marché sur la lune.

“FOX Sports est ravi de présenter au public les histoires captivantes et inspirantes derrière ces icônes légendaires du football tout en célébrant leur héritage individuel alors que nous nous dirigeons vers le Super Bowl dimanche”, a déclaré Barry Nugent, vice-président du développement et de la programmation originale de FOX Sports.

Le film est produit en partenariat avec Hall of Fame Village Media, H2H Productions et NFL Films et est raconté par Andre Braugher, deux fois lauréat d’un Emmy Award, de la renommée “Brooklyn Nine-Nine”. Steve Trout (“Hard Knocks”), quatre fois lauréat d’un Emmy, est le réalisateur. “The Perfect 10” sera présenté un jour avant que les Chiefs n’affrontent les Eagles dans le Super Bowl LVII, qui débutera à 18h30 HE dimanche sur FOX et l’application FOX Sports.

