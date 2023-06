Le documentaire sur les retrouvailles d’un groupe pop emblématique des années 90 déclenche une guerre d’enchères de plusieurs millions de livres entre les streamers

LE prochain documentaire des Spice Girls a déclenché une guerre d’enchères entre les géants mondiaux du streaming.

Je peux révéler que l’équipe derrière le projet se concentre sur d’énormes organisations mondiales qui auront l’argent pour acheter le programme et la capacité d’atteindre la base de fans internationale du groupe.

Toutes les actions

Bien qu’il n’ait pas encore été filmé, il est garanti que la télévision doit être regardée car le documentaire verra les cinq membres du groupe de filles réunis et parler ensemble pour la première fois depuis des années.

« La concurrence est féroce »

Un initié de la télévision a déclaré: «Il est peu probable que vous voyiez cette émission sur la BBC ou ITV car la concurrence est forte et cela coûterait trop cher.

« La portée mondiale est très importante car ils ont des millions de fans à travers le monde, qui seront impatients de voir les cinq fabuleux réunis.

« Ils savent aussi que leurs fans britanniques feront tout leur possible pour s’assurer qu’ils voient leurs idoles. »

L’équipe derrière le documentaire a commencé à contacter des streamers pour sonder l’intérêt et ouvrir des négociations.

Et jusqu’à présent, les commentaires sont incroyablement positifs, les discussions de l’industrie suggérant que cela fera une télé mémorable.

Il est déjà comparé au documentaire Take That de 2005 For The Record, ou à l’émission spéciale Friends: The Reunion TV en 2021.

L’année dernière, les filles ont confirmé qu’il était réalisé par l’équipe derrière The Last Dance, la série acclamée de Netflix sur la superstar du basket-ball Michael Jordan.

Laissant échapper, Mel B a déclaré: «Le réalisateur et tout le concept de la façon dont cela a été tourné et filmé est vraiment, vraiment, vraiment bon.

« Nous allons donc faire notre propre version. »

La nouvelle d’une réunion a suscité des discussions sur de nouvelles musiques et des performances potentielles, mais ils doivent d’abord conclure un accord pour le documentaire.

Je pense qu’ils iront bien.

Bizbit ITV a commandé un nouveau thriller mettant en vedette Richard Armitage d’Obsession et Jing Lusi de Gangs Of London. La série en six parties Red Eye se déroule sur un vol de nuit de Londres à Pékin et promet une « histoire captivante et des surprises tout au long ». Il devrait être diffusé sur ITVX en 2024.

UN TOAST PEPSI À GEORGE

CE matin marquera ce qui aurait été le 60e anniversaire de George Michael avec une rare interview de l’ancien Wham! son coéquipier Pepsi.

Je peux révéler que l’ex-chanteuse de Pepsi & Shirley discutera avec Alison Hammond et Dermot O’Leary demain depuis sa maison à Sainte-Lucie.

Getty

Pepsi – de son vrai nom Helen DeMacque-Crockett – était l’une des choristes du groupe de George Wham! pendant les années 80.

Parmi les autres invités au programme figureront le chanteur Calum Scott, reprenant un classique de George, qui aurait eu 60 ans dimanche.

Une source a déclaré: « Le spectacle aura de nombreux moments réconfortants alors que nous nous souvenons de George et les téléspectateurs pourront célébrer sa carrière aux côtés de ceux qui le connaissaient le mieux. »

Branchez-vous sur ITV1 à partir de 10h demain.

MORT DRÔLE POUR LES HORS-LA-LA-LOI

STEPHEN Merchant semble avoir affaire à un ensemble de preuves dans la troisième série de sa comédie BBC One The Outlaws.

Le spectacle, qu’il a créé et dans lequel il joue, suit un groupe faisant du service communautaire et devrait revenir plus tard cette année.

Actualités Splash

Actualités Splash

Actualités Splash

Stephen et ses co-stars Gamba Cole, Clare Perkins, Darren Boyd et Rhianne Barreto ont été vus en train de filmer dans une cour de ferme de Bristol et semblaient essayer de se débarrasser d’un cadavre sans être vus.

Si j’étais eux, je commencerais par abandonner les gilets rouges haute visibilité.

Actualités Splash

LES TRAÎTRES DESCENDENT SOUS

IL Y A de bonnes nouvelles pour les fans de The Traiters qui ne peuvent pas attendre la deuxième série.

BBC Three et iPlayer présenteront bientôt la version australienne du jeu télévisé, qui verra les concurrents s’affronter pour gagner un prix en espèces de 130 000 £.

Fourni

Une source de la BBC a déclaré: « The Traitors est un format diabolique et addictif et je suis ravi que les téléspectateurs puissent obtenir leur dose estivale de trahison et de suspicion alors que nous nous dirigeons vers Down Under pour la version australienne de l’émission sur BBC Three et iPlayer. »

La version Oz de The Traitors marque la troisième série de la franchise, qui a fait ses débuts au Royaume-Uni l’année dernière avec l’animatrice Claudia Winkleman, et aux États-Unis en janvier avec l’acteur Alan Cumming en tant que présentateur.

La deuxième série britannique devrait tourner cette année et les candidatures pour participer sont toujours ouvertes au public.

Rendez-vous sur bbc.co.uk/contact/questions/shows-tours-and-take-part/audience pour en savoir plus.

Bizbit JAKE Quickenden rejoindra la star d’EastEnders Danny Hatchard dans la programmation de la production scénique de The Full Monty. La nouvelle fait suite à la sortie du spin-off Disney + du film à succès de 1997. L’émission, qui se déroule 25 ans plus tard, a fait ses débuts sur le site de streaming la semaine dernière.

NICKY SUR SON TOURMENT D’ABUS

NICKY Campbell s’est ouverte sur les abus déchirants qu’elle avait subis dans son enfance.

L’animateur fait la révélation dans son documentaire ITV, Secrets Of The Bay City Rollers.

Fourni

L’émission – diffusée le 29 juin – explore la montée des pop stars écossaises et le côté obscur de leur histoire.

En plus de discuter avec les anciens membres du groupe Stuart Wood et Pat McGlynn, Nicky rencontre le fils du défunt leader Les McKeown qui a été abusé par le manager du groupe Tam Paton.

Et Nicky parle de sa propre expérience déchirante dans une école d’Édimbourg.

Dans le TV Mag de cette semaine, il déclare : « Qu’est-ce que j’en ai retenu ? Eh bien, beaucoup de douleur.

« Cela restera avec moi pour toujours. Faire le film était fascinant, mais j’étais content quand nous nous sommes arrêtés.