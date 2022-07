Le documentaire Princess Diana de HBO reçoit une nouvelle bande-annonce, dépeint les luttes de feu Royal avec l’examen minutieux des tabloïds

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un nouveau documentaire sur la princesse Diana vise à examiner comment la défunte royale a fait face à la vie publique avant son décès tragique.

Mercredi, HBO a publié une bande-annonce du documentaire réalisé par Ed Perkins intitulé “The Princess”, qui sera présenté en première le 13 août. Le film promet d’explorer les luttes de Diana sous les projecteurs, son mariage condamné avec le prince Charles et comment le non -stop paparazzi frénésie a contribué à sa mort subite le 31 août 1997.

Diana est décédée des suites de blessures qu’elle a subies dans un accident de voiture à Paris. À l’époque, l’homme de 36 ans était poursuivi par des photographes.

“Intensément émotif, ‘The Princess’ est une immersion viscérale dans la vie de Diana sous le regard constant et souvent intrusif des projecteurs médiatiques”, a déclaré HBO dans un communiqué. “Le film se déroule comme s’il était dans le présent, permettant aux spectateurs de ressentir l’adoration écrasante, mais aussi l’examen minutieux de chaque mouvement de Diana et le jugement constant de son personnage. Grâce à des documents d’archives, le film est également un reflet de la société à l’époque, révélant les préoccupations, les peurs, les aspirations et les désirs du public.”

La bande-annonce commence par l’interview de fiançailles de Diana et Charles. À l’époque, les deux hommes ont été interrogés sur leurs premières impressions l’un de l’autre.

“Je me souviens avoir pensé à quel point elle était une jeune fille de 16 ans très joyeuse, amusante et attirante”, a-t-on entendu Charles dire. « Je ne sais pas ce que tu pensais de moi… »

“Assez incroyable”, a dit Diana.

La bande-annonce capture des clips de Diana assaillie par des foules et traquée par des photographes alors que Charles réalisait qu’il “prenait la deuxième place”, comme l’a dit un journaliste. Le film révèle également le contrecoup que Diana a enduré alors que sa popularité augmentait. On entend une personne dire: “Elle a un esprit malade”, tandis qu’une autre dit: “Elle aime être bien surveillée.”

À un moment donné, on voit Diana mettre sa main sur un objectif d’appareil photo. La bande-annonce montre ensuite le prince William et le prince Harry comme des garçons insouciants avant de finalement perdre leur mère et de devoir marcher derrière son cercueil en public.

“Lorsque vous mettez une personne moderne dans une ancienne institution, elle sera détruite”, a-t-on entendu dire.

“La princesse” a été créée au Festival du film de Sundance 2022. Il sera diffusé sur HBO et HBO MAX.

Beaucoup ont vu Diana comme une jeune mère lésée par le refus d’un mari plus âgé et privilégié d’abandonner sa maîtresse de toujours, même si la princesse a admis ses propres affaires.

Refusant de s’adapter au moule de Windsor, elle a cherché de nouvelles façons de faire face à une richesse fabuleuse, une renommée mondiale et des attentes exorbitantes. Elle a tendu la main et touché des malades du sida – un tabou à l’époque – et s’est rendue dans d’anciennes zones de combat pour souligner les dangers que les mines terrestres faisaient courir aux civils.

Beaucoup pensaient pouvoir s’identifier à elle lorsqu’elle racontait ses combats contre la boulimie et parlait ouvertement de sa déception et de sa solitude.

Certains se souviennent d’elle pour avoir apporté une atmosphère informelle rafraîchissante à la famille royale – par exemple, en emmenant les jeunes William et Harry en 1993 à Thorpe Park, un centre d’amusement populaire près de Londres, où ils ont crié et crié avec tout le monde sur les manèges aquatiques.

La profondeur de l’affection du public pour la princesse s’est cristallisée dans les jours qui ont suivi sa mort lorsque des dizaines de milliers de personnes en deuil ont rendu hommage à Diana en déposant des fleurs devant le palais de Kensington à Londres, où elle avait vécu. On estime que 2,5 milliards de personnes ont regardé ses funérailles dans le monde.

William, 40 ans, est deuxième sur le trône. Harry, 37 ans, réside en Californie avec sa femme Meghan Markle et leurs enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.