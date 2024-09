Le documentaire Netflix sur Will Ferrell nous apprend à être amis

C’est juste un autre chapitre de votre amitié et ce film parle simplement d’amitié, alors entre vous deux, avez-vous maintenant une nouvelle définition de ce que signifie l’amitié, ou est-ce toujours la même chose mais avec un lien plus fort ?

Harper Steele : Je pense que nous avons en quelque sorte une nouvelle définition – ou du moins, je l’ai. Je pense que ce que j’apprécie le plus dans l’amitié en général, et c’est quelque chose que j’ai commencé à mieux comprendre au cours de ce voyage, ce sont les amis qui consacrent vraiment du temps et qui écoutent leurs amis. Ce sont les vrais amis et j’ai ces amis, j’ai la chance d’en avoir. Mais je n’appréciais pas vraiment le travail que cela implique. Et je me disais : « Oh, oui, je me sens mieux depuis que je sais ça. Peut-être que je serai un meilleur ami maintenant. » Cela a été une expérience enrichissante pour moi.

En tant qu’écrivain et créateur, vous investissez énormément de vous-même dans votre travail. Vous êtes maintenant dans une nouvelle phase de votre vie. Votre écriture a-t-elle changé ? Imaginez-vous qu’elle ait plus de profondeur maintenant que vous pouvez vivre pleinement votre moi authentique ? Comment cela a-t-il affecté votre processus créatif ?

Harper : Eh bien, il y a certainement des aspects de la comédie que j’ai appris à éviter, simplement par respect pour les personnes trans ou queer en général. C’était une chose qui se développait bien avant ma transition. Et voici ce qui se passe avant ma transition : une grande partie de moi-même, en termes de sentiments refoulés, était là sur la page et je l’utilisais pour les exprimer. Donc je ne sais pas, je n’ai pas vraiment publié quelque chose de grand depuis ma transition. Donc ce sera fascinant pour moi.