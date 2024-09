Le documentaire Netflix de Simone Biles pourrait aider Jordan Chiles à récupérer sa médaille de bronze

La gymnaste américaine Jordan Chiles cherche à annuler une décision qui l’a privée de sa première médaille olympique individuelle.

Des séquences vidéo tournées pour la docu-série Netflix « Simone Biles Rising » pourraient l’aider à y parvenir.

Les avocats de Chiles ont déposé lundi un recours auprès de la Cour suprême fédérale de Suisse, cherchant à annuler une décision du Tribunal arbitral du sport qui a désigné Ana Barbosu, de Roumanie, médaillée de bronze aux exercices au sol le mois dernier aux Jeux de Paris.

Chiles avait reçu la médaille le 5 août après qu’une enquête de son entraîneur Cecile Landi ait conduit les juges à améliorer la note de Chiles, ce qui a fait passer la gymnaste de l’UCLA de sa cinquième place initiale à la troisième place. Cela a conduit à un moment historique, avec la médaillée d’or Rebeca Andrade, la médaillée d’argent Biles et Chiles constituant le premier podium de gymnastique entièrement noir de l’histoire des Jeux olympiques.

Mais quelques jours plus tard, suite à une audience demandée par les responsables roumains, le TAS a statué que l’enquête de Landi avait raté la fenêtre de temps d’une minute de quatre secondes, ce qui a conduit le Comité international olympique à attribuer le bronze à Barbosu et à ramener Chiles à la cinquième place.

L’équipe de gymnastique américaine a immédiatement fait appel de la décision auprès du TAS, en soumettant une vidéo prouvant que l’enquête de Landi avait eu lieu 47 secondes après la publication du score de Chiles. Cet appel a été rejeté.

Les images ont été présentées comme preuve au tribunal suisse lundi, l’avocat de Chiles soulignant dans le dossier qu’elles provenaient de la réalisatrice de « Simone Biles Rising », Katie Walsh, et de la société de production Religion of Sport. Walsh et son équipe étaient sur place à Paris pour filmer le parcours olympique de Biles pour la deuxième partie de la série – et ils ont également fini par capturer des images clés pour le dossier de Chiles.

Selon le document judiciaire, qui a été déposé en allemand, Walsh a contacté Landi pour lui exprimer son soutien après la décision de Chiles. Landi a demandé si le directeur avait des images de ce qui s’était passé après la performance au sol de Chiles et a fini par recevoir une vidéo contenant des images des trois caméras que Religion of Sport avait lors de l’événement, ainsi que de la diffusion en direct de NBC et d’une horloge en marche.

Religion of Sports et l’avocat de Chiles, Maurice Suh, n’ont pas répondu à une demande de commentaire pour cet article.

Selon le document judiciaire, la vidéo montre Landi se dirigeant vers la table des juges 47 secondes après l’affichage du score de Chiles. Deux secondes plus tard, selon le dossier, on peut entendre Landi formuler une objection verbale tandis qu’un assistant technique peut être vu établir un contact visuel avec elle et reconnaître que l’objection a été reçue. Landi a verbalisé l’objection au moins une fois de plus avant l’expiration du délai de 60 secondes.

Dans une déclaration faite lundi, Suh a déclaré que le « droit d’être entendu » de Chiles avait été violé lorsque le TAS a refusé d’autoriser la présentation de la preuve vidéo. Il a également invoqué « un grave conflit d’intérêts » avec Hamid G. Gharavi, le président de la commission du TAS qui a traité le cas de Chiles, qui représentait également la Roumanie en tant qu’avocat au moment de l’audience.

Chiles et Biles font partie des gymnastes participant à la Tournée Gold Across Americaqui s’arrête à la Crypto.com Arena vendredi.