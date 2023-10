Le documentaire Mr. Dressup vise à mettre en valeur un héritage de gentillesse

Après 29 saisons et plus de 4 000 épisodes, la place de M. Dressup dans le paysage culturel canadien était quasiment consolidée.

Mais même avec ce pedigree impressionnant, le cinéaste de London, en Ontario, Robert McCallum, ne pensait pas que cela suffisait. Parce que, a-t-il dit, ces chiffres sont loin de démontrer l’immense impact de l’émission télévisée d’Ernie Coombs. M. Habillage avait sur cinq générations de téléspectateurs.

« C’est juste ce genre de choses qui nous ont unis. Vous dites M. Dressup, nous savons ce que vous voulez dire, et tous ces souvenirs reviennent en un instant », a déclaré McCallum à CBC News. « D’un océan à l’autre – quelle que soit la région, quelle que soit la croyance – l’exploration créative que le spectacle nous a inculquée, ainsi que les valeurs de la société. »

C’est cet héritage que McCallum a voulu défendre et illustrer dans son nouveau documentaire Mr. Dressup : La magie de faire semblant, qui suit la vie de Coombs alors qu’il construisait l’émission pour enfants emblématique remplie de marionnettes, de patience et de jeu, diffusée sur CBC de 1967 à 1996.

Robert McCallum, à droite, pose aux côtés de la marionnettiste Judith Lawrence, qui incarnait le personnage de Casey dans Mr. Dressup, partie intégrante de la série. (Jennifer Armstrong/Prime Vidéo)

Et même si une partie considérable du documentaire se concentre sur le style particulier développé par Coombs, M. Habillages’adonnant à l’artisanat et discutant avec des personnages sympathiques dans un environnement coloré et adapté aux enfants, McCallum dit également que cela en révèle plus sur l’homme derrière le nom que beaucoup ne le pensent.

Cela inclut le lien entre M. Dressup du Canada et son homologue américain, M. Rogers.

« Bien sûr, ces gars-là étaient, vous savez, unis à la hanche – c’était une philosophie qu’ils partageaient », a déclaré McCallum. « Fred Rogers a choisi Ernie très spécifiquement pour venir au Canada. »

Un partenariat prolifique

Leur voyage commence en Pennsylvanie, où les deux hommes se rencontrent dans ce qui deviendra un spectacle parallèle, Quartier de M. Rogers. Et leur style partageant les mêmes idées a rapidement encouragé un partenariat.

Coombs a grandi dans la campagne du Maine, où il aspirait à devenir un artiste commercial. Se tournant rapidement vers la peinture de décors pour des théâtres à travers les États-Unis, Coombs se retrouva finalement à Pittsburgh, où il rencontra Rogers et commença à travailler avec lui en tant que marionnettiste sur un spectacle intitulé Le coin des enfants.

Identifiant le tempérament et la philosophie de Coombs concernant le travail avec les enfants à leur propre niveau comme étant similaires au sien – et, selon Coombs lui-même, regrettant probablement le fait qu’il n’avait pas d’autres perspectives d’emploi et qu’il avait récemment accueilli son premier enfant – Rogers a amené Coombs avec lui au Canada pour un nouveau projet.

REGARDER | Ernie Coombs sur l’influence de M. Roger : Ernie Coombs sur ses origines télé avec Fred Rogers Vidéo en vedetteEn 2001, l’animateur de télévision bien-aimé, connu par des générations d’enfants sous le nom de M. Dressup, raconte à un groupe d’étudiants universitaires où il a fait ses débuts.

On avait demandé à Rogers d’apporter temporairement son style de programmation à CBC et de créer sa propre émission pour la première fois, intitulée Misterogers. Après environ quatre ans, Rogers est retourné aux États-Unis, après avoir recommandé que Coombs prenne sa relève.

Cette recommandation a abouti aux années 1967 M. Habillage: le successeur spirituel canadien de Misterogerset la création d’une autre émission pour enfants qui a adopté le style unique de Rogers en matière d’interaction avec les enfants.

« Fred a été un véritable mentor pour lui », a déclaré la fille de Coombs, Cathie LeFort, à CBC News. « Et Fred lui a dit de regarder la caméra comme un enfant. C’est à cet enfant que tu parles. »

LeFort a déclaré que cette connexion s’étendait également à son comportement hors caméra. Elle se souvient que son père passait des heures au comptoir de leur cuisine à composer des lettres manuscrites et personnalisées aux jeunes fans qui lui avaient envoyé des lettres.

ÉCOUTER | Les enfants de M. Dressup discutent de l’héritage laissé par leur père : Métro Matin10h53Les enfants de M. Dressup expliquent pourquoi l’héritage de leur père continue de vivre aujourd’hui Vidéo en vedetteChris Coombs et Cathie LeFort sont les enfants d’Ernie Coombs. Un nouveau documentaire intitulé « Mr. Dressup : The Magic of Make-Believe » sera lancé mondialement sur Prime Video le 10 octobre.

Coombs a continué à écrire aux fans tout au long de sa longue carrière et a continué à le faire jusqu’à sa mort en 2001 en raison de complications liées à un accident vasculaire cérébral. Certains de ces fans comprenaient même des personnes qui continueraient à jouer avec lui.

Jani Lauzon a rejoint la série en tant que personnage de marionnette Grannie en 1990, après une légère refonte qui a vu le départ de certains personnages établis et l’introduction d’autres. Voir Coombs à ce moment-là l’a laissée « stupéfaite », a-t-elle déclaré. Bien qu’elle soit elle-même très éloignée du public cible, l’héritage de Coombs était déjà bien établi.

Jani Lauzon, qui incarnait le personnage de Grannie dans M. Dressup, a déclaré que l’émission était différente de la plupart des autres émissions télévisées destinées aux enfants. (Eli Glasner/CBC)

Lauzon a déclaré que travailler avec lui sur le développement de scénarios et d’idées a également permis de révéler une différence fondamentale entre M. S’habillerl’approche du divertissement pour enfants et la grande majorité des autres spectacles.

« Ernie avait vraiment pour objectif d’aider les enfants à découvrir qui ils étaient à l’intérieur », a-t-elle déclaré. « Bien sûr, il y avait un message moral, mais en réalité, c’est du genre ‘Voici comment vous pouvez vous exprimer et voici qui vous pourriez être’, ou ‘Voici comment découvrir qui vous êtes’. «

Préserver un héritage

C’est cette douce assurance qui a d’abord fasciné et apprécié Russ Clayton.

Aujourd’hui âgée de 56 ans, enseignante en maternelle à Bradford, en Ontario, Clayton a littéralement grandi avec M. Habillage. Né la même année que la série a fait ses débuts, il est tombé amoureux dès l’âge de deux ans et attribue son éventuel cheminement de carrière à la façon dont Coombs s’engage avec les enfants.

Bien qu’il ait gardé cet amour vivant aujourd’hui à travers un M. Habillage groupe d’appréciation sur Facebook, qui compte LeForte parmi ses membres, Clayton dit que l’appréciation pour l’émission est en baisse.

Bien qu’il ait essayé d’incorporer M. Habillage Dans ses classes, il dit qu’une vague généralement plus frénétique et stimulante de programmes pour enfants signifie que les enfants sont moins capables d’apprécier le style lent et individuel défendu par Coombs.

Combiné au fait qu’il existe peu de moyens d’acquérir et de regarder légalement des milliers d’épisodes M. Habillage créé, Clayton dit que l’héritage de Coombs mérite d’être mis en lumière.

« J’adorerais penser que dans cent ans, il sera toujours dans les pensées et les mémoires des gens, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles ce documentaire est si important », a déclaré Clayton.

« Parce que cela donne enfin à Ernie son dû, le même dû qu’il méritait [and] que M. Rogers a reçu ces dernières années.

Mr. Dressup : La magie de faire semblant sera présenté en première sur Prime Video le 10 octobre.