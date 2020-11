Le documentaire HBO a de la concurrence. Ces femmes ne semblent pas inquiètes.

Les documentaires étant au cœur de la conversation nationale, il est facile d’oublier que non seulement ils étaient autrefois relativement difficiles à trouver, mais qu’ils avaient également la réputation accablante d’être bons pour vous – le baiser de la mort en termes de divertissement. Dans les années 1970, un nouveau joueur a contribué à changer cela. «HBO faisait des documentaires qui étaient ne pas épinards », a déclaré le réalisateur lauréat d’un Oscar Alex Gibney, dont les huit projets pour le réseau câblé remontent à« Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God »en 2012 et incluent le récent «Agents du chaos», à propos du piratage de l’élection de 2016. «Ils étaient excitants.» Tout comme la responsable: la flamboyante et plus grande que nature Sheila Nevins, qui était avec le réseau depuis 1979 et à la tête de la unité documentaire, a orienté la programmation non scénarisée vers la télévision incontournable et le fourrage pour fontaines à eau. Début 2018, après que Nevins ait quitté le réseau, Nancy Abraham et Lisa Heller, qui travaillaient déjà dans la division documentaire de la société, ont pris le poste et partagent maintenant le titre de vice-présidente exécutive de la programmation documentaire et familiale pour HBO. Nevins dépendait de collègues comme Abraham et Heller «pour traiter au jour le jour avec les cinéastes», a déclaré Gibney. «En élevant Lisa et Nancy, HBO a élevé les personnes qui ont des relations de longue date avec des cinéastes – elles savent comment travailler avec elles, ce qui est extrêmement important.»

Il est tout aussi crucial de savoir comment naviguer dans un paysage documentaire qui a rapidement évolué au cours de la dernière décennie. L’appétit du public pour la non-fiction a augmenté au fur et à mesure que de nouvelles sources de financement telles que Kickstarter ont émergé et que de nouveaux formats, comme les podcasts. Dans le même temps, une technologie nouvelle et abordable a aidé à démocratiser le média et la concurrence a explosé parmi les plates-formes aux poches profondes avides de contenu documentaire. Le plus grand changeur de jeu, Netflix, a distribué deux des trois plus récents lauréats d’un Oscar pour le meilleur long métrage documentaire. Abraham, 55 ans, et Heller, 52 ans, apparaissent comme discrets, pragmatiques et méthodiques, ce qui est une attitude pratique lorsque vous supervisez un département qui était responsable d’environ 30 longs métrages et d’une demi-douzaine de séries l’année dernière – un rythme implacable. À l’heure actuelle, HBO est au milieu d’un bloc de cinq longs métrages, publiés chaque semaine, centrés sur les mauvaises actions: “Baby God” (2 décembre), à ​​propos d’un médecin de la fertilité qui a imprégné ses patients inconscients; «Alabama Snake» (9 décembre), à ​​propos d’un pasteur pentecôtiste qui a tenté d’assassiner sa femme avec un serpent; et «L’art du meurtre politique» (16 décembre), sur le meurtre d’un militant guatémaltèque.

Abraham et Heller ont discuté dans une récente interview vidéo de l’état du genre, de ce qu’ils recherchent dans les documentaires et du fait que certains d’entre eux sont trop longs. (Indice: leur réponse correspond à leur approche d’un T.) Ce sont des extraits édités de la conversation et un e-mail de suivi. Nous sommes au milieu d’un bloc de programmation centré sur les vrais crimes et transgressions. Cela fait-il partie d’une nouvelle stratégie pour HBO?

NANCY ABRAHAM Nous avons également organisé un groupe de films policiers, ou vaguement liés par le crime, l’année dernière. Nous n’avons pas le mandat de développer des domaines de contenu spécifiques, mais les histoires sur les crimes et leurs réverbérations ont toujours fait partie de l’ADN documentaire de HBO. C’est une façon d’explorer la complexité de la nature humaine et l’impact profond que la criminalité et le système de justice pénale peuvent avoir sur les individus et la société en général. LISA HELLER Je pense que le blocage hebdomadaire de la criminalité est un moyen d’expérimenter si le public voudrait ou non revenir chaque semaine à une histoire différente. Nous verrons si c’est une bonne façon de le faire – plus généralement, nous les avons répartis tout au long du calendrier. C’est une façon de signaler: «Si c’est votre confiture, nous allons vous offrir quelque chose de nouveau et de différent chaque semaine, et des histoires beaucoup plus profondes et plus larges que vous ne le pensez.» Comment Netflix a-t-il changé le jeu doc? Est-il plus difficile d’obtenir ce que vous voulez maintenant que vous êtes en concurrence avec Hulu, Showtime, FX et autres? ABRAHAM: C’est formidable pour le domaine qu’il y ait plus de points de vente que jamais qui reconnaissent la valeur et l’attrait de la non-fiction; cela a créé tellement plus d’opportunités pour la communauté documentaire. Cela signifie également que nous rivalisons plus que jamais pour gagner le temps et l’attention des gens, mais à bien des égards, cela alimente le travail pour être meilleur. À votre avis, qu’est-ce qui fait un bon documentaire? ABRAHAM Il s’agit d’être ouvert à l’endroit où l’histoire vous mène, d’être attentif aux indices et aux développements qui se produisent, de pouvoir en profiter, puis de pouvoir créer un récit presque rétrospectivement, en y repensant. Souvent, lors de la répétition ou de la lecture de séquences d’archives, une nouvelle perspective émergera, ou quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Parfois, c’est le style esthétique qui propulse la forme dans de nouvelles directions. Nous avons une série des frères Duplass, «The Lady and the Dale», dans laquelle les réalisateurs Zackary Drucker et Nick Cammilleri utilisent une animation innovante qui se fond parfaitement avec les souvenirs des sujets. HELLER La surprise est la clé: à quelque chose qui change la direction de votre film, ou à une histoire qui est tellement plus profonde et plus large que vous ne l’avez jamais compris à partir de certains titres. Même avec des looks historiques, les meilleurs ont l’impression de les regarder se dérouler en temps réel. «Atlanta a disparu et a été assassiné» est un si bon exemple de cela – juste le ticktock de ces choses qui se passe par rapport à un film de vérité qui se déroule littéralement en temps réel devant les caméras de la manière «The Vow» [about the Nxivm cult] Est-ce que.