Ma fille de 17 ans me rappelle parfois que si j’avais davantage soutenu ses premiers succès sur Musical.ly, elle serait peut-être déjà une star de TikTok et je pourrais prendre ma retraite. Vraisemblablement être son manager.

Je ne regrette rien.

Certainement pas après avoir regardé la série documentaire FX « Social Studies ». Alors que les écoles rouvraient après la fermeture du COVID-19, la cinéaste Lauren Greenfield a entrepris d’explorer l’impact des médias sociaux sur la première génération de « natifs du numérique ».

Au cours d’une année scolaire, elle a discuté et filmé un groupe d’étudiants des lycées de Los Angeles (pour la plupart du Westside) qui lui ont ouvert leurs écrans dans l’espoir de découvrir à quoi ressemble la fin de l’adolescence pour ceux qui ont grandi avec des smartphones. entre leurs mains.

Pour beaucoup d’entre eux, la réponse est : pas génial. En partie à cause des réseaux sociaux.

Les filles et les jeunes femmes sont encouragées à publier des images provocatrices, puis humiliées ou maltraitées pour cela. Les rumeurs et les querelles sont amplifiées à un degré toxique. La maladie mentale, y compris l’anorexie, est souvent fétichisée. Les jeunes sont amenés à croire que leur valeur est déterminée par le nombre de likes/commentaires positifs reçus par leurs publications. Le racisme, le sexisme, le classisme et la haine LGBTQ+ abondent ; des adultes prédateurs se cachent, tout comme du porno misogyne et violent. Et un message inconsidéré ou malin peut avoir un effet durable.

Même ceux qui ne subissent pas directement l’humiliation, les menaces physiques, les discours de haine ou les prédateurs en sont hyper conscients, tout comme ils sont conscients du fossé grandissant entre leur vie et la version hautement organisée à laquelle ils se comparent régulièrement, ce qui entraîne souvent dans l’anxiété, la dépression et d’autres troubles émotionnels.

Plusieurs de mes amis qui ont des enfants préadolescents m’ont dit qu’ils avaient trop peur pour regarder la série, que les critiques ont invariablement qualifiée de choquante et dérangeante. Ayant élevé trois adolescents, qui possédaient tous un smartphone au lycée, je n’ai rien trouvé de choquant dans les « études sociales ».

Dérangeant, oui ; choquant, non.

Cela a donné lieu à une discussion avec ce jeune de 17 ans à propos de l’étouffement et du BDSM (« Oh mon Dieu, maman, pas les discussions pornographiques encore« , a-t-elle déclaré avant de s’enfuir dans sa chambre), mais quiconque a prêté attention aux récits et aux études sur les adolescents actifs sur les réseaux sociaux sait deux choses.

Premièrement, quelques enfants peuvent devenir très riches. Et deuxièmement, bien plus encore sont victimes d’un monde qu’ils ne peuvent contrôler.

Mais si je n’étais pas choqué par ce que j’ai vu dans « Social Studies », j’étais tantôt triste, tantôt indigné. Non seulement par certaines des choses qui arrivent aux participants au projet au cours d’une année scolaire (et par leur conviction apparente qu’aucun adulte ne peut ou ne veut leur venir en aide), mais par le fait que le travail de Greenfield, bien que parfois désordonné, est légitimement révolutionnaire.

Nous savons que le lycée peut être un cauchemar dystopique pour certains enfants. Nous savons que les réseaux sociaux peuvent aggraver la situation. Alors pourquoi a-t-il fallu autant de temps à quelqu’un pour réaliser une série documentaire d’une telle profondeur et qualité à ce sujet ?

En le regardant, j’aspirais à l’époque des émissions spéciales parascolaires, où les réseaux de diffusion tentaient au moins d’aborder les problèmes affectant les enfants et les adolescents d’une manière sans jugement et en attirant également l’attention sur la réalité.

Dieu sait que nous avons passé des décennies à exploiter le paysage infernal qu’est le lycée 18 façons de dimanche pour le plaisir et le profit. De « A Separate Peace » à « Mean Girls : The Musical », cette frontière oscillant entre l’enfance et l’âge adulte a alimenté plus de littérature, de musique, d’art, de cinéma et de télévision modernes que n’importe quelle période de quatre ans, à l’exception peut-être des guerres mondiales.

Mais nous avons tendance à aimer les contes de lycée racontés par des adultes qui regardent en arrière à travers le prisme du temps, de la maturité et/ou de la nostalgie. Pendant ce temps, les adolescents contemporains sont invariablement confrontés à une certaine forme de problème. Les membres de la génération du baby-boom bavardent depuis des années à propos de « ces foutus enfants » – même s’ils s’essuient les yeux après avoir regardé « Rebel Without a Cause » pour la 157e fois.

De nos jours, la plainte la plus répandue est que « ces foutus enfants » ne lèvent jamais les yeux de leur téléphone. En filmant des adolescents dans la nature, Greenfield tente au moins de découvrir pourquoi.

Il n’est pas surprenant qu’un certain nombre de la douzaine de jeunes qui ont participé aux « études sociales » se sentent obligés de s’insérer dans les moules restrictifs de la beauté, du succès et de la popularité ; la plupart ressentent le besoin d’être vus et validés par leurs amis. Autrement dit, le lycée. Mais à la vitesse de la lumière, avec une audience massive et un record permanent.

La fin de l’adolescence a toujours consisté à mener deux vies distinctes : celle que vous montrez aux adultes de votre vie et celle que vous vivez avec vos amis. Les drames interpersonnels sont une évidence et des erreurs sont souvent commises. Aujourd’hui, cependant, ces « vies » sont des visions soigneusement organisées qui ressemblent peu à la réalité, ces « amis » peuvent inclure des milliers d’étrangers (certains d’entre eux sont des adultes), et ce drame ne se joue pas dans des rumeurs ou des chuchotements mais dans une avalanche de nouvelles. commentaire au vitriol.

Il y a aussi de l’amitié et du plaisir, des actualités et des vidéos idiotes. Mais pratiquement tous les étudiants figurant en bonne place dans « Études sociales » entretiennent une relation amour/haine avec les plateformes sur lesquelles ils publient régulièrement.

Eh bien, plus que ça. Nombreux sont ceux qui estiment que le monde numérique a un effet délétère sur leur vie, tout en admettant qu’ils ne peuvent pas imaginer l’abandonner.

Il semble important de mentionner ici, même si cela n’est pas abordé dans la série, que les personnes qui ont construit et entretiennent ces plates-formes gagnent leur argent en les concevant pour qu’elles se sentent indispensables. Le dilemme douloureux exprimé par beaucoup de ces jeunes fait partie d’un modèle économique délibéré.

Bon nombre des événements qui se produisent dans « Social Studies » – une grossesse inattendue, une fête incontrôlable qui comprend une overdose, une famille divisée par la transphobie, une jeune femme abandonnant ses amis pour son petit ami, une agression sexuelle – pourraient simplement ont facilement eu lieu à une époque antérieure à MySpace, et encore moins à Instagram (bien que la justice en ligne d’un jeune homme contre les prédateurs adolescents soit clairement numérique). Les médias sociaux n’ont pas non plus inventé le racisme, le sexisme, l’homophobie et la transphobie, le harcèlement ou la honte corporelle. De plus, il existe de nombreux moyens de soutien, de réconfort et de communauté sur les mêmes plateformes, qui peuvent être absents dans la vie des adolescents à la maison ou à l’école.

Mais la nature non réglementée de ces plateformes exploite et exacerbe certains des pires aspects de l’adolescence. Les médias sociaux prospèrent grâce à leur capacité à explorer la confluence de la distance et de l’intimité, permettant aux utilisateurs d’écrire des choses qu’ils ne diraient peut-être jamais en personne, encore moins à une foule, et de les publier auprès d’un millier d’abonnés. Ces commentaires largement diffusés sont souvent reçus isolément, pour être interprétés sans contexte et médités en silence.

Tout cela est, ou devrait être, également de notoriété publique. La Californie a récemment adopté une loi exigeant que les écoles limitent ou interdisent l’utilisation du téléphone portable, en partie parce que, selon le projet de loi, cela « favorise la cyberintimidation et contribue à une augmentation de l’anxiété, de la dépression et du suicide chez les adolescents ».

Mais c’est une chose de lire, ou même de légiférer contre, les effets négatifs de l’utilisation des médias sociaux par les adolescents ; c’en est une autre de voir cela se produire sur les écrans auxquels Greenfield a eu accès ou de voir ces gens encore très jeunes se replier sur eux-mêmes au fur et à mesure que cela se produit.

Il y a un aspect « effrayé » dans les « études sociales », qui semblent s’adresser aux parents qui ne savent peut-être pas ce que font leurs enfants lorsqu’ils sont penchés sur leur téléphone, qui ont en quelque sorte évité toutes les recherches récentes sur l’impact du numérique. dépendance à l’égard des jeunes.

Mais les 22 millions d’Américains âgés de 15 à 19 ans existent également dans le monde entier – en tant qu’étudiants, employés, voisins et arbitres culturels. Les expériences générationnelles ne sont jamais seulement un problème familial.

Alors, qu’est-ce qu’on est censé faire ? Restreindre l’utilisation du téléphone pendant les heures de classe peut supprimer une source de distraction en classe : les enfants devront peut-être recourir à des notes ! – mais cela ne résout pas le « problème » des médias sociaux. Les plateformes devraient certainement être réglementées plus strictement, mais comme elles n’ont pas montré beaucoup d’intérêt, par exemple, pour protéger les utilisateurs contre l’ingérence électorale russe, je ne retiens pas mon souffle en attendant qu’elles modèrent les discours de haine des adolescents.

La cyberintimidation est et devrait être prise au sérieux dans de nombreuses écoles, mais cela ne fonctionne que si les enfants le signalent. Les parents peuvent restreindre l’accès à certaines applications, limiter l’utilisation du téléphone à certaines heures de la journée et/ou surveiller l’utilisation, mais cela peut également se retourner contre eux en freinant le désir d’un enfant de partager lorsqu’un événement bouleversant ou potentiellement dangereux lui arrive en ligne.

Alors peut-être que la meilleure chose que nous puissions faire est d’en parler. Et si « Social Studies » est loin d’être un regard définitif ou largement représentatif sur la question – beaucoup trop d’enfants postulent à Yale, par exemple – en tant qu’amorce de conversation, comme ces spécialités parascolaires d’autrefois. , c’est très efficace.

Ces choses arrivent, non pas à tous les enfants, mais à beaucoup d’entre eux. Et ceux qui pensent que les docu-séries pourraient être trop choquantes ou horribles à leur goût sont carrément son public cible.

Si vous avez des enfants dans votre vie, « Études sociales » suscitera sans aucun doute une ou deux conversations importantes. Et si ce n’est pas le cas, eh bien, d’une manière ou d’une autre, tout le monde est affecté par la culture des adolescents – et essayer de la comprendre pourrait être plus utile que de rejeter « ces foutus enfants » et leurs téléphones.