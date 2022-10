Le documentaire “Fever Pitch” arrive sur la chaîne Smithsonian

The Smithsonian Channel lancera bientôt une nouvelle série documentaire intitulée Fever Pitch : L’ascension de la Premier League. Bien qu’il ait déjà été disponible à l’étranger, ce sera la première fois que les fans de football américains pourront accéder à l’émission.

Les docuseries racontent essentiellement l’histoire de la réforme de la meilleure ligue de football du monde au début des années 1990. Bien que l’élite anglaise existe depuis le XIXe siècle, la Premier League a été créée il y a à peine 30 ans.

Le football en Angleterre a souffert dans les années 1980 en raison du hooliganisme et de la détérioration des stades. Cinq des plus grands clubs du pays ont décidé d’apporter des changements et de diriger une ligue nouvellement formée et lucrative.

Produite en partie par le Studio 99 de David Beckham, la docu-série présente des interviews de certaines des plus grandes stars du football des années 1990. Eric Cantona, Alan Shearer, Peter Schmeichel, Paul Merson et Beckham lui-même sont les vedettes de la série.

Parallèlement à la formation de la Premier League, Surexcitation explique également l’histoire de la façon dont la ligue a gagné en popularité. La tristement célèbre rivalité entre Manchester United et Arsenal figure également en bonne place dans l’un des épisodes.

Surexcitation arrive dans le Smithsonian Channel

À l’origine, ce documentaire a été diffusé sur BBC Two au Royaume-Uni. Cependant, c’est la première fois que les téléspectateurs américains ont la chance de regarder. Amazon Prime avait également auparavant des droits de distribution en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Surexcitation sera diffusé pour la première fois sur la chaîne Smithsonian le dimanche 6 novembre à 21 h (HE). Les épisodes restants sont diffusés tous les dimanches suivants du mois.

Lancée en 2007, la chaîne Smithsonian présente régulièrement des émissions non romanesques originales. En 2015, la chaîne appartenant à Paramount était présente dans plus de 33 millions de foyers américains. La chaîne est actuellement disponible sur DirecTV, Dish Network, Spectrum, Xfinity, Hulu + Live TV, YouTubeTV et plus encore.

Les abonnés Paramount+ ont également accès au contenu diffusé sur la chaîne Smithsonian.