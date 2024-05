Le documentaire Disney+ des Beach Boys raconte des décennies d’histoire

Les deux Les garçons de la plage et « Les garçons de la plage » – le nouveau documentaire diffusé vendredi sur Disney+ – consiste à mélanger une gamme de voix.

Les trois frères Wilson… BrianCarl et Dennis — avec leur cousin Mike Amour et son ami Al Jardine, ont apporté une révolution harmonique au chant de groupe avec leur son du sud de la Californie qui a égayé les années 1960 avec des chansons comme « I Get Around », « Good Vibrations » et « God Only Knows ».

Dans son documentaire sur eux, le réalisateur Frank Marshall a repris les histoires souvent racontées sur les six décennies de chagrin et d’harmonie du groupe et a essayé de les rendre plus larges et plus lumineuses, en mélangeant autant de voix que possible.

« C’était un mélange de tout », a déclaré Marshall à l’Associated Press dans une interview conjointe avec Love et Jardine dans un studio d’enregistrement hollywoodien. « C’est le mélange non seulement de l’histoire familiale, mais aussi du mélange des harmonies. Si vous supprimiez un élément, vous n’auriez pas les Beach Boys.

Love, 83 ans, a déclaré que le projet de Marshall était « un effort monumental » de la part de toutes les personnes impliquées et qu’ils n’avaient « jamais fait autant de promotion de toute notre vie ».

« Ce type ici, Frank, est capable de prendre toute cette quantité ridicule d’informations et d’en faire un documentaire cohérent et merveilleux qui donne vraiment un aperçu non seulement des individus, mais aussi de l’impact collectif », a-t-il déclaré.

Le film comprend de nouvelles interviews approfondies avec le chanteur Love et la chanteuse-guitariste Jardine, 81 ans. Et il s’appuie sur de nombreuses interviews d’archives pour donner le point de vue du chanteur-guitariste Carl Wilson, décédé d’un cancer en 1998 à 51 ans, du chanteur-batteur Dennis. Wilson, qui s’est noyé dans un port de la région de Los Angeles en 1984 à l’âge de 30 ans, et à leur frère aîné Brian, le cerveau du son du groupe.

Brian Wilson, 81 ans, fait des apparitions actuelles dans le film de Marshall, y compris une scène émouvante de la coda de la série dont les détails restent intacts. Mais le déclin mental qui a récemment conduit ses proches à établir une relation tutelle judiciaire pour lui a laissé ses contributions limitées.

Souvent, l’admiration médiatique pour la musique du groupe se concentre entièrement sur l’aîné des garçons Wilson, avec ce que beaucoup considèrent comme son imagination musicale et son innovation inégalées. Le documentaire de Marshall ne minimise pas son génie, mais souligne qu’il n’était pas seul.

Il est rarement reconnu, par exemple, que Love a écrit les paroles de dizaines de chansons, dont « I Get Around », « California Girls », « Help Me Rhonda » et la douce poésie « Good Vibrations », écrite dans la voiture du jour. se rendre à la séance pour les enregistrer : « J’aime les vêtements colorés qu’elle porte et la façon dont la lumière du soleil joue sur ses cheveux. »

Le père des Wilson et premier manager du groupe, Murry Wilson, dans l’un des nombreux moments de mauvaise gestion montrés dans le documentaire, a vendu le catalogue de chansons des Beach Boys pour 700 000 $ en 1969 sans consulter les membres du groupe, et a laissé le nom de Love en tant que contributeur.

« C’est dur », a déclaré Love à l’AP, « quand votre oncle vend vos chansons sans vous accorder le moindre crédit. Et cela a vraiment frappé Brian durement. Mais, ajoute Love, « l’avantage est que j’ai contribué. Mon cousin et moi avons écrit ensemble de superbes chansons.

La vente clandestine de Murry Wilson a conduit les droits de la chanson à devenir un enchevêtrement qui a empêché pendant des années Marshall, qui a réalisé des documentaires similaires sur les Bee Gees en 2022 et Carole King et James Taylor en 2020, de réaliser le film Beach Boys dont il rêvait depuis longtemps. de. Mais le récent rachat des droits par son ami Irving Azoff lui a donné le feu vert.

Le film de Marshall comprend également les voix de David Marks, qui a brièvement fait partie du groupe à sa création ; Bruce Johnston, devenu Beach Boy en 1965 ; et des fans célèbres de plusieurs générations dont Don Was, Lindsey Buckinghamet Janelle Monae.

« Les Beach Boys » ne reculent pas devant les moments peu ensoleillés de leur histoire, notamment les alliances de Dennis Wilson avec la famille Charles Manson (avant leur notoriété en tant que secte meurtrière) et sa noyade sombre et dévastatrice.

Il examine également les problèmes de santé mentale qui ont empêché Brian Wilson de faire de la musique pendant de longues périodes, ainsi que les conflits amers liés au groupe qui sont devenus des conflits familiaux plus larges.

L’amour est réduit aux larmes dans le film lorsqu’il parle de son éloignement de son cousin Brian et de son envie de lui dire qu’il l’aime.

Les moments plus heureux sont également nombreux, surtout dès les premières années. Jardine devient ému dans le film lorsqu’il parle des garçons auditionnant a capella pour sa mère, lui chantant un air de Four Freshmen et le premier original des Beach Boys, « Surfin », afin qu’ils puissent acheter des instruments et devenir un véritable groupe.

« Elle travaillait chez Macy’s dans la rue et gagnait environ 300 dollars par mois », a déclaré Jardine à l’AP. «Elle nous a remis la totalité des 300 dollars.»

Cela rendrait possible The Beach Boys – un nom, a déclaré Jardine, qu’il n’a jamais aimé.

Love a dit qu’il essayait de mettre de côté l’amertume et de se concentrer sur ces moments.

« Je veux dire, nous connaissons l’impact de la musique des Beach Boys. Cela a été ressenti partout dans le monde », a-t-il déclaré. « Nous avons bien plus de raisons d’être reconnaissants que de regretter. »