Écoutez, ce n’est un secret pour personne que Tyler Perry est une très grosse affaire – mais maintenant qu’il fait l’objet d’un documentaire révélateur, il est vraiment clair à quel point l’affaire est importante.

La première mondiale de LE BÉBÉ DE MAXINE : L’HISTOIRE DE TYLER PERRY a été sélectionné comme pièce maîtresse de la projection par l’American Film Institute (AFI), une désignation qui témoigne de l’importance du film en tant qu’élément central de la programmation de l’AFI FEST 2023.

« Tyler Perry est une force créatrice de la nature – un multi-trait d’union qui a tracé son propre chemin vers un impact sismique dans le monde de la narration tout en inspirant la prochaine génération à suivre ses traces », a déclaré Bob Gazzale, président et chef de la direction de l’AFI. « MAXINE’S BABY est une célébration épique d’un non-conformiste moderne, et c’est un honneur pour l’AFI de mettre en lumière M. Perry et le film à l’AFI FEST. »

«Nous sommes honorés de présenter MAXINE’S BABY à l’AFI FEST. Travailler sur ce film au cours de la dernière décennie a été un voyage qui a changé notre vie à tous les deux. Faire une connaissance intime de l’homme derrière l’icône tout en étant témoin de l’impact transformateur du travail de M. Perry au sein de diverses communautés a été vraiment impressionnant », ont déclaré les réalisateurs Gelila Bekele et Armani Ortiz. « Nous espérons que ce film est plus qu’un chemin vers une histoire à succès, mais plutôt une méditation sur la guérison, l’amour inconditionnel et une source d’inspiration pour le public. »

Comme annoncé précédemment, la première mondiale de LAISSE LE MONDE DERRIÈREécrit et réalisé par Sam Esmail (Promotion AFI 2004), ouvrira l’AFI FEST le 25 octobre. Basé sur le roman acclamé du même nom de Rumaan Alam, le thriller apocalyptique très attendu met en vedette Julia Roberts, lauréate d’un Oscar®, ®, Mahershala Ali, nominé aux Oscars®, Ethan Hawke, Myha’la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans et Kevin Bacon.

Bradley Cooper MAESTRO clôturera l’AFI FEST 2023 le 29 octobre. MAESTRO est une histoire d’amour imposante et intrépide racontant la relation de longue date entre Leonard Bernstein (Bradley Cooper) et Felicia Montealegre Cohn Bernstein (Carey Mulligan). Lettre d’amour à la vie et à l’art, MAESTRO est essentiellement une représentation émotionnellement épique de la famille et de l’amour. Le film réunit Cooper avec le directeur de la photographie Matthew Libatique (promotion AFI 1992), nominé aux Oscar®, et est co-écrit par Cooper et Josh Singer, lauréat d’un Oscar® (PROJECTEUR). Fred Berner, Amy Durning et Kristie Macosko Krieger produisent aux côtés de Cooper et des récipiendaires du AFI Life Achievement Award, Martin Scorsese et Steven Spielberg.

Le documentaire Amazon Studios et Bekele Films, qui dresse un portrait tendre et intime de l’écrivain, acteur, cinéaste, chef de studio et magnat des médias, sera projeté le vendredi 27 octobre au TCL Chinese Theatre historique de Los Angeles.

Les pass pour l’AFI FEST sont en vente sur FEST.AFI.com. Les festivaliers ont la possibilité de sélectionner soit un Pass FEST, soit un Pass Premium FEST. Le Pass Premium FEST comprend l’accès à toutes les projections, y compris les premières sur le tapis rouge, la sélection prioritaire des séances et l’accès au cinéma, l’accès au salon du festival AFI FEST et au mixeur du festival, ainsi qu’aux produits dérivés AFI FEST. Le Pass FEST donne accès à toutes les projections (à l’exception des premières sur le tapis rouge), à ​​la sélection anticipée des projections et à l’accès au cinéma, à l’accès au salon du festival AFI FEST et aux produits dérivés AFI FEST. Apprenez-en davantage sur https://fest.afi.com/passes/.