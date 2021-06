Dans l’une des plus grandes annonces, trois des principales maisons de production Salman Khan Films, Excel Entertainment et Tiger Baby Films sont toutes prêtes à se réunir pour présenter le documentaire de Salim Khan et Javed Akhtar intitulé « Angry Young Men ». Les deux piliers sont deux des écrivains les plus célèbres du pays.

Réalisé par Namrata Rao, le documentaire sera produit en joint-venture sous trois bannières respectivement dirigées par Salman Khan (fils de Salim) (Salman Khan Films), Farhan Akhtar (fils de Javed) et Ritesh Sidhwani (Excel Entertainment), Zoya Akhtar (fils de Javed) fille) et Reema Kagti (Tiger Baby Films). Le projet capturera la magie de l’époque créée par Salim-Javed.

Pour les non-initiés, Salim-Javed est connu pour être les premiers scénaristes indiens à atteindre le statut de star, devenant les scénaristes indiens les plus réussis de tous les temps, qui ont révolutionné le cinéma indien dans les années 1970, transformant et réinventant la formule Bollywood et pionnier du format à succès de Bollywood. .

Après s’être associés dans les années 70, le duo se sépare dans les années 80. Leurs dernières collaborations en tant que scénaristes incluent Zamana (1985) et Mr India (1987).

Peu de temps après, Javed est devenu un parolier à succès qui écrit toujours des chansons pour les films de Bollywood. Leurs œuvres à succès incluent « Sholay » (1975), « Seeta Aur Geeta » (1972), « Zanjeer » (1973), « Deewaar » (1975), « Kranti » (1981) parmi beaucoup d’autres.

Pendant ce temps, cela marquera également la collaboration professionnelle de Salman avec les frères et sœurs Akhtar Farhan et Zoya. Ils ont été des acteurs et des cinéastes à succès individuellement.