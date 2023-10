L’une des chanteuses folk les plus connues d’Amérique avait environ 13 ans la première fois que quelqu’un l’a traitée de « Mexicaine idiote ».

Joan Baez raconte dans un nouveau film qu’un professeur lui a dit qu’elle « était la plus haute race d’Espagnols ». Mais « Joanie » Baez, comme on l’appelait alors, ne l’avait pas. «Je lui ai dit non, je ne le suis pas. Je suis mexicain. Je défendais la race mexicaine.

Maintenant un nouveau documentaire jette un regard sur la vie et l’héritage du chanteur, auteur-compositeur et activiste emblématique. Dans « Joan Baez : I Am a Noise », les cinéastes la suivent lors de sa dernière tournée de concerts en 2018-19 et plongent dans ses archives de films personnels, d’œuvres d’art et de journaux intimes. En plus de souligner l’engagement de toute une vie de Baez en faveur de la justice sociale, le film explore les questions de renommée, d’identité, de vieillissement et de pardon.

Baez, 82 ans, a grandi dans la région de la baie de San Francisco. Son père était un Physicien d’origine mexicaine, et sa mère était d’origine écossaise. Convertis au quakerisme, les parents de Baez lui ont inculqué une conscience sociale dès son plus jeune âge. Baez se souvient dans le film que, étant enfant, « j’étais conscient qu’il y avait des chagrins bien plus grands que les miens ».

« Je pensais que j’étais inférieur, surtout aux enfants blancs et aux enfants riches », dit Baez dans le film. Avec l’aimable autorisation de Magnolia Pictures

En grandissant, Baez se sentait souvent comme un étranger. «Je pensais que j’étais inférieur, surtout aux enfants blancs et aux enfants riches», dit Baez dans le film. « La plupart du temps, à l’école, je me sentais « moins que ». »

« Je suis un bruit » Miri Navasky, l’une des trois réalisatrices du film, a déclaré que l’héritage mexicain américain de Baez était « fondateur » pour le chanteur. « C’était énorme pour elle, à la fois comme insécurité et comme source d’empathie. … Je pense que cela l’a suivie tout au long de sa vie et, dans une certaine mesure, c’est toujours le cas.

Une ascension fulgurante vers la gloire

Le chant était l’évasion de Baez, sa source de joie – et cela a conduit à ce qui est devenu un carrière extraordinaire. Ayant abandonné ses études, Baez chantait pieds nus dans de petits cafés autour de Boston lorsqu’elle a été invitée à se produire au Newport Folk Festival de 1959. Là, elle fut « découverte » et commença une ascension fulgurante vers la gloire. Elle a chanté au Carnegie Hall avant l’âge de 18 ans et a fait la couverture du magazine Time à 21 ans. « Pour une raison quelconque », dit Baez dans le film, « je pense que j’étais la bonne voix au bon moment. »

Le héros folk électrique américain Bob Dylan (né Robert Zimmerman) et la chanteuse et compositrice Joan Baez à Embankment Gardens, Londres. Fichier Keystone / Getty Images

La soprano cristalline de Baez et son activisme l’ont placée au centre de plusieurs mouvements musicaux et politiques. Elle a déclenché une résurgence de la musique folk américaine, a chanté lors de la marche historique de 1963 à Washington et à Woodstock, et a contribué à faire connaître Bob Dylan. Elle était dans les champs avec Cesar Chavez lorsqu’il organisait les ouvriers agricoles et a reçu la visite en prison de Martin Luther King Jr. après avoir été arrêtée pour avoir protesté contre la guerre du Vietnam.

« Elle a toujours cru au combat pour les opprimés, au changement social et à la non-violence. Elle n’a jamais dévié de ces domaines d’activité politique », a déclaré Maeve O’Boyle, co-directrice de « I Am a Noise ». « Elle s’est battue pour ce en quoi elle croit, toute sa vie. Et en parallèle, il y a une musicalité incroyable, un amour de la créativité à tous les niveaux.

Dans les années d’après-guerre, de nombreux jeunes étaient enthousiasmés par les possibilités offertes par les nouvelles formes d’expression de soi et les nouvelles façons de penser, a déclaré Professeur d’arts à l’Université de New York Richard Litvin. «Puis cette brillante jeune femme entre en scène; elle a des dons musicaux évidents et est charismatique, courageuse et disposée à être présente pour les causes auxquelles elle croit.