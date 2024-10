Le documentaire de Bruce Springsteen révèle son « amour profond » pour sa femme Patti Scialfa

Le Carnet de route : Bruce Springsteen et le E Street Band Le documentaire montre l’amour profond entre Bruce Springsteen et sa femme, Patti Scialfa.

Le réalisateur Thom Zimny ​​a révélé qu’il savait qu’il capturerait l’amour entre les deux lors du tournage du documentaire.

« Quand elle chante « Fire », à la façon dont ils se regardent, je vois un amour profond. Mais je vois aussi deux grands interprètes à ce moment-là embrasser la vie, ce qui est un thème majeur du film », a déclaré le réalisateur. PERSONNES revue.

Il a ajouté : « Elle révèle un côté ludique que l’on ne peut vraiment voir que si vous êtes avec Bruce et Patti en dehors de la scène. Je reconnais chez eux deux une éthique de travail et une concentration, et c’est ce à quoi je suis toujours connecté. »

De plus, il s’est rappelé de l’époque du tournage du documentaire en disant : « la conversation avec Bruce a toujours été la même au début d’un projet. C’est soit Bruce, soit Jon. [Landau] j’appelle mon portable et je dis : « Jeudi, vendredi et lundi prochain, le groupe va répéter ». Nous avons pensé que ce serait une bonne idée que vous passiez par ici : « Et je dirai : « D’accord, pour le tournage ? Et ils diront : « Ouais. »

« C’est un concert fantastique, mais ce qui vient avec cette liberté et cette confiance, c’est que je vais être invisible. Il n’y a pas de discussion pré-planifiée… Tout était spontané et j’ai juste eu beaucoup de temps pour parler du groupe. afin qu’ils puissent étoffer certaines des choses que j’ai filmées et les expliquer », a déclaré Thom.