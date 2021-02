Le documentaire de Britney Spears révèle ce qui ne va pas avec les médias de divertissement

« Framing Britney Spears », le dernier documentaire de la série « The New York Times Presents », a créé de nombreux méchants perçus dans le fiasco des Spears: son père, ses ex-petits amis et maris, sa mère, des personnalités médiatiques comme Diane Sawyer et Matt Lauer, et, bien sûr, les paparazzi.

Il y a un moment troublant dans le documentaire où, après qu’un paparazzo ait dit à Spears «nous nous inquiétons pour vous», la scène suivante le montre en train de lui poser des questions. La cousine de Spears lui demande de ne pas le faire, puis Spears sort avec colère de la voiture avec son parapluie, heurte sa voiture et dit: «Va te faire f___ toi-même. L’intervieweur du film demande au paparazzo s’il pense que les paparazzi ont affecté Spears, et il fait valoir que ce n’est pas le cas. Il dit: «Il y a eu des moments où elle a dit de me laisser tranquille pour la journée. Mais ce n’était pas comme me laisser seul pour toujours. Ce que la scène laisse inexpliqué, c’est à quoi ressemblait réellement la dynamique entre Spears et les paparazzi au quotidien, en dehors de ce moment évocateur. L’entretien avec le paparazzo est mené et coupé de manière à montrer clairement que l’intervieweur blâme les photographes pour l’état mental et émotionnel de Spears.

Relation célébrité-paparazzi

La relation célébrité-paparazzi est beaucoup plus nuancée que le film pourrait laisser croire aux téléspectateurs, en particulier dans le cas de Spears. Alors que le film montre un moment de larmes de Spears se plaignant des paparazzi dans une interview de 2006 avec Matt Lauer, En dehors de la tristement célèbre scène de parapluie présentée dans le film, Spears a eu une relation de collaboration et véritablement amicale avec de nombreux photographes. «Quand elle ne savait pas où elle allait, elle nous le disait, et nous l’aidions à arriver là où elle devait aller», m’a dit un paparazzo. «Nous créerions essentiellement un cortège pour elle afin de s’assurer qu’elle ne se perdait pas. C’est quelqu’un que nous voyions quotidiennement et elle nous connaissait.

Cette photo de 2006 révèle Spears dans la voiture d’un paparazzo nommé Galo Ramirez, à qui Spears avait demandé un tour. Elle a continué à fréquenter un paparazzo nommé Adnan Ghalib de 2007 à 2008. Il est contradictoire d’affirmer l’agence Spears comme une artiste compétente et prospère comme raison pour laquelle elle ne devrait pas être placée sous tutelle et pourquoi nous devons #freebritney , tout en perpétuant la fiction qui lui manquait d’agentivité dans ses interactions avec les paparazzi.

Parmi les méchants du film, les paparazzi sont uniques en ce qu’ils font partie des groupes les plus précaires du système médiatique hollywoodien. Ils sont exposés à des risques extrêmes au travail (ils ont été agressés par des gardes de sécurité et des célébrités, et même tués au travail) et sont fréquemment manipulés par des célébrités et leurs maîtres. Les paparazzi sont également le seul groupe démographique de producteurs de médias à majorité BIPOC à Hollywood. Entre 2002 et 2008 environ, la démographie des paparazzi de Los Angeles est passée d’une main-d’œuvre composée d’hommes à prédominance blanche à celle d’hommes à prédominance latino, dont beaucoup sont des immigrants. Le paparazzo présenté dans le film, Daniel Ramos, qui a travaillé comme paparazzo de 2004 à 2013, illustre ce changement démographique latino.

Un certain nombre de facteurs ont contribué à ce changement, y compris une explosion du nombre de magazines hebdomadaires de célébrités qui ont créé le besoin et le budget pour les photos que l’ancien directeur photo du magazine américain Brittain Stone aborde dans le film, les faibles barrières à l’entrée dans la profession, le besoin pour les ouvriers désireux de travailler 24 heures sur 24 et les réseaux sociaux des travailleurs immigrés. Malgré leur position au bas de la chaîne alimentaire hollywoodienne et la dépendance des médias à leurs images, les paparazzi sont devenus le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas dans la culture des célébrités, souvent d’une manière qui heurte les sentiments anti-immigrés et anti-latinos.

Comme le note Ramos dans le film, il est «difficile de sortir [paparazzi work] une fois que vous commencez à gagner le genre d’argent que ces types gagnaient », en particulier lorsque ces photographes sont en grande partie des hommes de couleur issus de la classe ouvrière sans formation universitaire. Dans le film, Stone révèle également le budget de plusieurs millions de dollars alloué aux magazines hebdomadaires pour des photos exclusives de célébrités. Les magazines ont dépensé des sommes exorbitantes en photos parce que le public achetait les magazines avec des couvertures et une couverture salaces. Mettre le blâme sur les paparazzi évite les forces du marché qui exigent leur travail.

Problèmes systémiques dans les médias de divertissement

Le film met en lumière le fait que condamner des individus pour leurs actes, en particulier des individus qui ne sont pas à des postes de décision de haut niveau, cache les problèmes systémiques plus larges à Hollywood et dans les médias de divertissement. L’industrie du divertissement en tant qu’institution produit stratégiquement des récits qui répondent à ses besoins.

La caractérisation de Spears par les médias est aussi problématique que la caractérisation des paparazzi. Le portrait de Spears en tant que tricheur, mère inapte et épave de train en général a vendu des exemplaires de magazines et a augmenté les cotes de télévision. La représentation des paparazzi comme responsable, au moins dans certains cas, de l’avoir poussée au-dessus du bord mental, sort de son contexte le système plus large exigeant les images.

Ces demandes proviennent à la fois des médias corporatifs et d’un public dévorant. Et dans le cas des paparazzi, les boucs émissaires narratifs sont les travailleurs les plus marginalisés de l’industrie des célébrités. Si ce film et le mouvement #freebritney parlent de justice pour les personnes en situation précaire, l’objectif devrait être la justice pour toutes les personnes impliquées qui sont mal caractérisées et bouc émissaire, y compris les paparazzi.

Vanessa Díaz a été une star du tapis rouge et de la vie nocturne pour le magazine People de 2004 à 2013 et est l’auteur du livre « Manufacturing Celebrity: Latino Paparazzi and Women Reporters in Hollywood (Duke University Press 2020) ». Elle est professeure adjointe d’études Chicana / o et Latina / o à l’Université Loyola Marymount. Suivez-la sur Twitter: @vanessajdiaz