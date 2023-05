Le documentaire de Britney Spears affirme qu’elle vit isolée, a un mariage «volatile» après la tutelle

Près de deux ans après la fin de la tutelle de 13 ans de Britney Spears, un nouveau documentaire révèle des affirmations choquantes sur la pop star.

L’émission spéciale de Fox, « TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom », allègue que la chanteuse de 41 ans s’isole souvent des autres.

« Quand vous avez une maladie mentale et que vous vous isolez, que vous choisissiez de le faire ou que vous le deviez, ce n’est pas bon », a déclaré le psychiatre Dr Charles Sophy lors du documentaire complet.

BRITNEY SPEARS DIT QU’ELLE NE REJOINDRA PAS L’ENTREPRISE DU DIVERTISSEMENT APRÈS LA FIN DE LA CONSERVATION: « BIEN TROP TARD »

« Cela crée un endroit où vous ne réagissez qu’avec vous-même, vous êtes tout le temps dans votre tête. »

Alors que d’autres experts ont partagé leurs points de vue sur l’état de Spears, une compilation des vidéos de médias sociaux du chanteur « Toxic » a été diffusée en arrière-plan. Elle a été vue en train de tournoyer et de regarder bizarrement la caméra après.

Le documentaire a également affirmé que Spears « se bousculait » – dormait pendant des jours tout en vivant dans « l’isolement ».

« Parfois, elle dort pendant des jours. Une source l’a qualifiée de « dormeuse excessive ». Elle dort pendant trois jours, puis elle ne dort pas du tout pendant les quelques jours suivants », a noté un expert.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR LA VIDÉO INSTAGRAM

Selon le documentaire, le style de vie isolé du chanteur « Slave 4 U » comprendrait du temps passé à la piscine, des séances d’entraînement et de la lecture. Spears a souvent partagé ses activités « d’isolement » sur ses réseaux sociaux.

La mère de deux enfants n’aurait pas vu ses fils, Sean Preston, 17 ans, et Jayden James, 16 ans, « depuis plus d’un an », a affirmé la productrice de TMZ, Katie Hayes.

« À la fin de l’été dernier, les tensions entre eux étaient devenues si fortes que les garçons ne répondaient même pas à ses textos et elle était furieuse. »

Elle partage ses deux garçons avec son ex-mari Kevin Federline.

« Récemment, il y a eu des textos occasionnels entre Britney et ses enfants, alors peut-être que la glace fond un peu », a déclaré le producteur exécutif de TMZ, Charles Latibeaudière.

En septembre dernier, Spears s’est rendue sur son Instagram pour discuter de la relation désordonnée qu’elle entretient avec ses fils après que Jayden ait parlé de sa relation difficile avec sa célèbre mère.

On a pu entendre Spears dire dans une vidéo sur Instagram : « Avec mes enfants maintenant, prétendant : « Elle n’est pas assez bien. Elle veut de l’attention », ouais, je veux être entendue, et je suis en colère… Mais je’ J’ai peur de vous informer les gars, je ne veux pas vous voir jusqu’à ce que je me sente valorisé. »

LE FILS DE BRITNEY SPEARS BRISE LE SILENCE SUR LEUR RELATION: « JE VEUX JUSTE QU’ELLE VA MIEUX »

Dans le documentaire explosif, Spears est également accusée d’avoir un mariage « volatile » avec son mari Sam Asghari.

Près d’un an après que le couple se soit marié, Spears aurait été « physique avec Sam » à plusieurs reprises, et leur « mariage est sur les rochers », selon le fondateur de TMZ, Harvey Levin.

« C’est un grand gars, et on nous dit qu’il est assez passif, alors il le prend, donc il se met en colère, et les matchs hurlants ne sont pas rares », a déclaré le rédacteur en chef de TMZ, Fabian Garcia.

Une autre affirmation suggérait que Spears avait une « fascination pour les couteaux » et qu’une « recommandation à la fin de la tutelle » était de les éloigner d’elle, selon Levin.

En janvier 2022, la sœur de Spears, Jamie Lynn, a allégué dans un mémoire que la chanteuse pop avait enfermé les deux dans une pièce avec un couteau. Spears a qualifié ces affirmations de « mensonges fous » sur les réseaux sociaux.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après la sortie du documentaire, Asghari a claqué le projet sur sa story Instagram, dimanche.

« J’ai trouvé ça absolument dégoûtant pour les gens qui étaient dans sa vie quand elle n’avait pas de voix, ils sont allés raconter son histoire comme si c’était la leur. »

L’acteur a récemment partagé une vidéo de lui et Spears passant du temps ensemble alors qu’il postait : « Randonnée avec ma femme ».

Asghari et Spears se sont mariés le 9 juin 2022 lors d’une cérémonie intime en présence d’amis et de famille.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO INSTAGRAM

L’interprète de « Oops!… I Did It Again » a rencontré Asghari lors du tournage du clip de sa chanson « Slumber Party ». Après avoir fréquenté pendant environ quatre ans, le mannequin a proposé à Spears en septembre 2021.

Les représentants de Britney Spears et Sam Asghari n’ont pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Spears continue de partager sa vie sur les réseaux sociaux avec des citations motivantes et des poses de danse célèbres. Son message le plus récent a déclaré qu’elle était occupée à réaménager sa chambre avec un long message qui disait : « … si je ne suis pas à jour avec Instagram… ne vous inquiétez pas !!! Je suis architecte d’intérieur en ce moment !!! »