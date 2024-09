Le documentaire de 50 Cent sur Diddy sortira sur Netflix

Le documentaire précédemment annoncé de 50 Cent sur Sean « Diddy » Combs aurait été repris par Netflix et aurait été étendu pour inclure de nouveaux développements – découvrez-en plus ci-dessous.

En mars dernier, 50 Cent a confirmé qu’un documentaire sur les allégations d’agression sexuelle entourant Combs allait être publié, intitulé Est-ce que Diddy l’a fait ? Il a annoncé le projet pour la première fois en décembre de l’année dernière, après que la première vague d’allégations contre Combs ait été révélée.

Maintenant, Variété a rapporté que Netflix a obtenu les droits de la série documentaire et a élargi le projet pour inclure les derniers développements de la saga Diddy.

Est-ce que Diddy l’a fait ? La série est produite par 50 Cent – ​​Curtis Jackson de son vrai nom – et sera réalisée par Alexandria Stapleton. Jackson et Stapleton ont déclaré dans une déclaration commune à Variety à propos de la série : « C’est une histoire avec un impact humain important. C’est un récit complexe qui s’étend sur des décennies, pas seulement les gros titres ou les clips vus jusqu’à présent. »

« Nous restons déterminés à donner la parole aux sans-voix et à présenter des points de vue authentiques et nuancés. Bien que les allégations soient inquiétantes, nous exhortons tout le monde à se rappeler que l’histoire de Sean Combs n’est pas l’histoire complète du hip-hop et de sa culture. Nous voulons nous assurer que les actions individuelles n’éclipsent pas les contributions plus larges de la culture. »

50 Cent a été très loquace à propos de toutes les allégations qui ont émergé contre Diddy. Plus tôt cette année, il s’en est pris au magnat à propos de sa vidéo d’excuses pour avoir prétendument agressé Cassie dans des images récemment publiées.

Les derniers développements dans l’affaire Diddy ont vu le rappeur et magnat être arrêté à New York la semaine dernière et accusé de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution.

Diddy s’est vu refuser la libération sous caution et aurait ensuite été placé sous surveillance anti-suicide en attendant son procès. Agnifilo a déclaré TMZ La directive sur la surveillance des suicides a été émise comme mesure de routine pour les « nouveaux détenus importants ». Les derniers rapports suggèrent qu’il ne mange pas en prison par peur d’être empoisonné.

Mardi (24 septembre), une femme nommée Thalia Graves a déposé une nouvelle plainte contre Diddy, alléguant que le musicien et son garde du corps l’avaient droguée et violée et filmée l’incident en 2001.