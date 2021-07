Le documentaire d’Anthony Bourdain ‘Roadrunner’ cherche à comprendre sa mort, sa carrière et ses luttes

La scène est un point critique dans « Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain », qui sort en salles le 16 juillet.

En 2016, Anthony Bourdain s’est assis dans un autocar en cuir pour parler à un thérapeute à Buenos Aires, en Argentine. C’était la première fois qu’il se rendait à une séance depuis que ses parents l’y avaient envoyé après l’avoir surpris avec de la drogue à l’adolescence. Il a mis ses lunettes de lecture et a parcouru une liste qu’il a appelée « tous mes maux et problèmes ».

À l’aide d’images d’archives et d’entretiens avec ses amis et collègues les plus proches, le documentariste Morgan Neville examine comment M. Bourdain est devenu une icône mondiale. Mais le film se penche également sur ce qui aurait pu contribuer à sa mort par suicide en juin 2018 à l’âge de 61 ans.