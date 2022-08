Le documentaire d’animation “Eternal Spring” sélectionné comme candidat canadien pour la nomination aux Oscars

« Eternal Spring », un documentaire d’animation sur la persécution religieuse en Chine, sera le candidat canadien pour une nomination dans la catégorie Meilleur long métrage international aux Oscars de l’an prochain.

Téléfilm Canada a annoncé mercredi qu’elle soumettrait le film de Jason Loftus pour examen dans la catégorie anciennement appelée Meilleur film en langue étrangère, une décision qui, espère le cinéaste, attirera davantage l’attention sur les violations des droits de la personne en Chine.

Le film raconte l’histoire du groupe spirituel interdit Falun Gong, qui a été ciblé par des descentes de police après qu’une faction de membres a piraté un signal de télévision d’État en 2002 dans le but de corriger le dossier sur leur pratique.

L’illustrateur de bandes dessinées Daxiong, un pratiquant de Falun Gong, a été contraint de fuir en Amérique du Nord et a d’abord accusé le détournement d’avoir aggravé la violente répression du groupe. Il change d’avis après avoir rencontré le seul hacker survivant connu à avoir fui la Chine.

Le film en mandarin combine des images actuelles et une animation 3D inspirée de l’art de Daxiong.

“C’était profondément gratifiant de pouvoir continuer, avec ces personnes, l’histoire qu’ils n’ont pas pu partager largement”, a déclaré Loftus lors d’une conférence de presse virtuelle annonçant la sélection. “Certaines personnes ont tellement souffert ou ne sont plus avec nous.”

Il a déclaré que mettre en lumière des actes répréhensibles en Chine peut être risqué pour un cinéaste. Le gouvernement chinois est un acteur puissant dans le monde des affaires, et Loftus a déclaré que certains festivals avaient choisi de ne pas projeter “Eternal Spring” à cause de cela.

“Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment convaincus que les histoires sont importantes à raconter”, a-t-il déclaré. “Peut-être même parce qu’ils sont sensibles, il est encore plus important de leur dire.”

Un comité de sélection pancanadien de 20 membres provenant de divers organismes gouvernementaux et associations de l’industrie cinématographique a choisi le film.

C’est la première fois que le Canada soumettra un long métrage d’animation, un documentaire et un film en mandarin pour examen, a déclaré la PDG de Téléfilm Canada, Christa Dickenson.

«Cela montre vraiment où vont les histoires et le type de créateurs et d’histoires que le Canada et le système soutiennent», a-t-elle déclaré.

L’Académie n’accepte qu’une seule soumission dans la catégorie de chaque pays pour examen. S’il est sélectionné, “Eternal Spring” deviendrait le neuvième film canadien à recevoir une nomination aux Oscars dans la catégorie.

Un seul, « Les Invasions barbares » de Denys Arcand, a été primé, en 2004.

“Eternal Spring” a déjà joué dans plusieurs festivals et sortira dans les cinémas canadiens à travers le Canada le 23 septembre – une condition d’éligibilité à la course aux Oscars en plusieurs étapes.

L’Académie publiera une courte liste de 15 films le 21 décembre et les nominés seront annoncés le 24 janvier.

La cérémonie des Oscars est fixée au 12 mars.

—Nicole Thompson, La Presse Canadienne

