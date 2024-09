Le documentaire Child Star de Demi Lovato révèle de dures vérités | Demi Lovato

CHild Star, un nouveau documentaire réalisé par Demi Lovato, ne s’ouvre pas sur l’ancienne star de Disney, ni sur aucun des anciens enfants-interprètes qui apparaissent dans le film – Kenan Thompson, Drew Barrymore, Christina Ricci et Jojo Siwa, entre autres. Au lieu de cela, un adulte hors champ pose à un groupe d’enfants anonymes des questions simples : que voulez-vous faire quand vous serez grands ? Que signifie être célèbre ? « C’est un peu comme être populaire à l’école, mais multiplié par mille », dit l’une d’elles. « Ce qui est très mauvais, c’est que vous pouvez devenir très égoïste », dit une autre, trébuchant sur le dernier mot. Que ressentez-vous à l’idée d’être devant la caméra ? « Je suis un peu nerveuse mais aussi heureuse », dit une fille.

L’implication est succincte et évidente : le cerveau d’un enfant n’est pas fondamentalement assez développé pour comprendre la célébrité, ni comment le moment présent façonnera son avenir. Comment pourraient-ils le savoir ? Et pourtant, comme le film le montre à travers plusieurs exemples (y compris celui de Lovato), certains enfants sont naturellement enclins à la performance, voire même incroyablement talentueux. vouloir être devant la caméra. La célébrité des enfants est une grosse affaire, et elle a également une énorme influence sur les jeunes téléspectateurs. « Je réfléchis toujours à ce qui est « conforme à la marque », dit Lovato. « Ces mots ne devraient jamais être associés – « modèle adolescent. » Et pourtant. Tant que les jeunes auront envie de se voir reflétés sur un écran, et tant que cela rapportera de l’argent, il y en aura. Que faire de tout cela ?

Child Star a fait les gros titres, comme prévu, pour ses révélations spécifiques sur l’histoire personnelle turbulente et longuement documentée de Lovato (elle a été la star de trois documentaires, le plus récent étant le presque pathologiquement candide Dancing with the Devil en 2021). Il est certainement remarquable, si vous vous intéressez à l’histoire de Disney Channel, que Raven-Symoné décrive Lovato comme « pas la plus gentille » lorsqu’elles collaboraient à l’époque, ou que Lovato et sa co-star de Camp Rock, Alyson Stoner, se soient liées d’amitié à cause de leurs troubles alimentaires respectifs. Pour une autre génération, que Ricci fasse référence à son père comme à un « chef de secte raté », ou que Thompson ait appris qu’il avait été escroqué de ses revenus d’enfance lorsque son « manager » financier s’est fantasmé le jour où il devait acheter sa première maison. Le film entremêle ces entretiens avec des tentatives de retracer rapidement l’histoire de la célébrité enfantine aux États-Unis, remontant à l’acteur de cinéma muet Jackie Coogan et à l’icône chérubine Shirley Temple – comment les lois sur le travail des enfants ont exempté les enfants artistes, pour ensuite voir l’industrie exploser, en particulier une fois que les chaînes câblées comme Nickelodeon et Disney ont commencé à s’adresser spécifiquement au jeune public avec des enfants stars locales.

Mais le film, aussi superficiel et incomplet soit-il, fonctionne mieux comme une séance de thérapie collective sur ce à quoi ressemble une telle expérience – autrefois raréfiée, désormais relatable à une époque de présentation constante de soi – dans le rétroviseur. Comment peut-on donner un sens au fait de grandir au travail et sous les yeux du public ? Stoner, qui anime aujourd’hui un podcast sur la célébrité des enfants et qui est armé d’une étude montrant que le stress de la célébrité ampute la vie d’une personne de plus de dix ans, souligne que le fait d’apparaître devant la caméra en tant qu’enfant nécessite une dissociation ; Lovato dit qu’elle ne se souvient pas de la plupart de son temps avec Disney. Pour eux, et pour Barrymore et Ricci, la famine, la purge, la drogue, l’alcool et le fait de jouer offraient, comme le dit Stoner, « le seul sentiment de sécurité et de contrôle que l’on ait ». Pour certains, se produire sur scène offrait une échappatoire à une vie familiale dysfonctionnelle ou à des tyrans de l’enfance ; pour tous, cela exacerbait leurs relations parents-enfants déjà confuses.

Le fil conducteur, répété à plusieurs reprises, est brutal : il est psychologiquement dommageable de savoir que vous êtes une marchandise. Certaines stars sont plus commerciales que d’autres ; le film note qu’à son apogée, Hannah Montana – la série de Disney Channel qui est devenue une pierre de touche pour une nouvelle génération de pop stars – a généré plus d’un milliard de dollars pour l’entreprise en produits dérivés et accords de licence. Siwa, une star de la génération Z de Nickelodeon pour la génération Alpha, se souvient comment le réseau l’a obligée à appeler personnellement chaque détaillant après avoir fait son coming out pour leur assurer qu’elle ne devenait pas folle.

Le documentaire de Lovato fait partie d’un regard plus vaste et amorphe sur les icônes de la génération Y, des nombreux documentaires sur Britney Spears à My Mind & Me de Selena Gomez, des allégations incroyablement sombres faites dans l’exposition Nickelodeon Quiet on Set à l’industrie florissante des podcasts nostalgiques. Child Star est un premier film prometteur, bien que limité ; on aimerait seulement qu’elle puisse parler davantage à ses pairs de Disney, et il aborde brièvement les questions de dépendance, de paparazzi ou de ce qui se passe lorsque les projecteurs s’éteignent. (Tous les anciens enfants stars inclus restent dans le métier, et plusieurs époques ne sont pas représentées.)

Demi Lovato et Raven-Symoné. Photographie : Tori Time/OBB Media

Mais le propos du film va au-delà des stars enfantines traditionnelles. De la même manière que les millennials comme moi, lorsqu’on leur demandait qui ils regardaient quand ils étaient enfants, auraient répondu Gomez dans Barney ou Miley Cyrus dans Hannah Montana, les enfants répondent aujourd’hui – presque à la lettre, dans le groupe formé par Lovato et dans ma vie personnelle – qu’ils ne regardent pas la télévision. Ils regardent YouTube. Ils regardent des enfants comme Ryan Kaji, qui a commencé à jouer avec des jouets sur une chaîne gérée par sa famille à l’âge de trois ans et qui est aujourd’hui l’un des YouTubeurs les mieux payés au monde à l’âge de 12 ans. Ils regardent Charli D’Amelio, une lycéenne devenue célèbre sur TikTok et dont l’émission de télé-réalité de courte durée sur Hulu a mis en évidence la prison fragile d’une célébrité virale vertigineuse. Ils regardent un certain nombre de « créateurs de contenu » pour enfants sur les réseaux sociaux, qui éclipsent désormais les médias traditionnels en termes d’audience. Ils se regardent les uns les autres, sur Snapchat, TikTok et Instagram, qui offrent à la fois un moyen de se forger une identité et une galerie de miroirs déformants.

La célébrité, aujourd’hui comme à l’époque, est trop grande pour un jeune esprit – seulement plus grande. Trop grande, même, pour ce film, qui aborde quelque chose de fructueux, effrayant et réel, puis coupe court. Lovato termine en soutenant que les lois Coogan de l’industrie du cinéma, qui réservent une partie des revenus aux enfants artistes à 18 ans, s’appliquent aux créateurs de contenu non traditionnels. Une noble cause, mais une petite protection pour un phénomène qui ne s’arrêtera pas et pour lequel il n’existe aucune solution prescrite. Siwa, à un moment donné, admet qu’elle poste des centaines de stories Snapchat par jour, parce que les gens vont regarder. La demande est là – comme elle l’est, à une échelle plus petite mais toujours perceptible, pour les enfants ordinaires qui postent. Les enfants stars, note le film, existent depuis longtemps comme objets de projection pour les enfants normaux ; ils sont désormais de plus en plus des modèles d’attention qui, tout comme leurs spectateurs, auront beaucoup à traiter.