Le documentaire ‘Calendar Girls’ suit une troupe de danse exubérante de femmes âgées en Floride

Portant des chapeaux de licorne pailletés assortis, des tutus arc-en-ciel ou des bottes à fourrure blanche, une troupe de 30 femmes âgées s’est bâtie une réputation dans le sud de la Floride avec des danses chorégraphiées sur des chansons pop. Appelées les “Calendar Girls”, les danseuses ne sont pas des professionnelles, mais présentent 130 spectacles par an – et font leur propre maquillage et style à partir de tutoriels YouTube – sous la direction rigoureuse de l’athlète de 71 ans Katherine Shortlidge.

Calendrier Filles prêtes à danser avec des chapeaux de licorne et des tutus arc-en-ciel. Le crédit: J’adore Martinsen

Leurs vies sont au centre d’un nouveau documentaire qui a parcouru le circuit des festivals et qui sort dans certaines salles de New York et de Los Angeles, entre autres villes, ce mois-ci.

Dans “Calendar Girls”, les cinéastes suédoises Maria Loohufvud et Love Martinsen suivent le groupe alors qu’ils naviguent dans une étape de la vie qui peut être déformée dans la culture populaire : avec leurs enfants adultes et leurs carrières qui se terminent, ils cherchent une nouvelle direction. Grâce à la performance, certaines femmes se sentent plus à l’aise dans leur peau, portent des tenues exagérées et un maquillage scintillant qu’elles n’auraient peut-être jamais porté auparavant, se poussent physiquement et de manière créative, et se concentrent – peut-être pour la première fois – sur se prioriser à la place d’autres.

Une routine de danse Calendar Girls impliquant des miroirs à main et des tenues de léopard rose. Le crédit: J’adore Martinsen

“(Leur) transformation était très intéressante”, a déclaré Martinsen lors d’un appel vidéo. “Vous n’y pensez pas beaucoup, mais vous continuez à changer toute votre vie.”

Certains ont trouvé le groupe de danse par hasard : Nancy, une ancienne policière qui a pris sa retraite prématurément en raison d’une perte auditive dégénérative, s’est jointe après avoir vu la troupe se produire dans un centre commercial et avoir eu l’occasion d’exprimer une version différente d’elle-même.

“Nous avons parlé de ce film comme si c’était une histoire de passage à l’âge adulte, mais une histoire de passage à l’âge d’or”, a ajouté Loohufvud lors du même appel.

Années dorées

Les réalisateurs, un couple marié, ont filmé la troupe de danse pendant deux ans après avoir rencontré les Calendar Girls lors d’un événement alors qu’ils étaient en vacances avec leurs enfants dans la région de Fort Myers.

“Ils ont commencé à danser, et c’était tellement fascinant – nous ne pouvions pas arrêter de regarder. Cela nous a rendus heureux”, se souvient Loohufvud. Ils ont contacté Shortlidge, qui a fondé le groupe il y a plus de dix ans, pour une première interview, mais ne s’attendaient pas à filmer un documentaire sur le sujet.

Alors qu’elles parlaient à d’autres membres de la troupe, elles ont été émues par l’impact de la danse sur l’estime de soi des femmes. Les cinéastes voulaient représenter une vision différente de la vie après 60 ans, une vision qui mettait l’accent sur les relations personnelles des danseurs et leur dévouement à leur pratique. Certaines des femmes sont aux prises avec des diagnostics de santé, des partenaires qui ne soutiennent pas leur décision non traditionnelle de danser et qui travaillent après l’âge de la retraite. Faire partie des Calendar Girls leur donne un système de soutien.

La troupe de danse éclate en une formation qui déploie ses bras à différents niveaux. Le crédit: J’adore Martinsen

Loohufvud a souligné que de nombreux films ne prennent souvent pas au sérieux les femmes au-dessus d’un certain âge. “Beaucoup d’entre eux ont tendance à se moquer du personnage, comme si c’était tellement drôle qu’une femme de plus de 60 ans veuille être sexy, par exemple”, a-t-elle déclaré.

Martinsen a ajouté que les films n’ont pas non plus tendance à valoriser leurs expériences actuelles. “Très souvent (l’histoire parle) de leurs vies passées. Il ne s’agit pas de leur vie présente.”

Grâce aux performances des Calendar Girls, les femmes collectent des fonds pour Southeastern Guide Dogs, une organisation qui attribue des chiens dressés aux vétérans. Shortlidge a déclaré au début du film que le groupe lui avait donné un nouveau sens.

“Cela fera 14 ans de ma vie que j’ai fait ça – il n’y a rien que je regrette”, a-t-elle déclaré. “J’adore jouer. J’adore l’idée de servir ma communauté… Nous ne sommes pas que de vieilles nanas qui dansent, nous le faisons pour une raison.”

“Filles du calendrier” jouera dans certains cinémas américains en novembre.

