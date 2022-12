Le document Netflix du prince Harry comprend l’interview de la princesse Diana malgré les appels du prince William à ne jamais la diffuser

Les docu-séries explosives du prince Harry et de Meghan Markle présentent un extrait de l’interview controversée de la princesse Diana en 1995, laissant un expert royal horrifié.

Jeudi, Netflix a publié les trois premiers épisodes de “Harry & Meghan”, une émission spéciale qui relate l’éloignement du duc et de la duchesse de Sussex de la famille royale. Il réprimande également les médias britanniques, ainsi que le racisme sociétal qui, selon eux, a alimenté la couverture de leur relation.

Dans le premier épisode, Harry a commenté l’interview de sa mère avec “Panorama” de la BBC, que le journaliste Martin Bashir a obtenue en utilisant des méthodes trompeuses. Une enquête a montré qu’il avait falsifié des relevés bancaires pour convaincre le frère de Diana qu’un membre du personnel divulguait des informations sur leur famille.

“Je pense que nous savons tous maintenant qu’elle a été trompée en donnant l’interview, mais en même temps, elle a dit la vérité sur son expérience”, a déclaré Harry, 38 ans.

Véritable télévision royale Le co-fondateur Nick Bullen a déclaré à Fox News Digital qu’Harry n’aurait dû montrer aucun extrait de cette interview, surtout après que son frère aîné, le prince William, l’ait condamnée.

“Quand cette scène est apparue, je ne pouvais pas y croire”, a déclaré Bullen. “William s’est tenu devant le palais de Kensington et a dit que ce matériel ne devrait plus jamais être revu. Et il devrait être relégué à l’histoire. Et voici Harry et Meghan qui l’utilisent dans leur propre documentaire. Vous savez, certains diront que vous pouvez tirer une ligne de cette interview au tunnel de Paris. Et ici, ils l’utilisent dans leur programme.

Dans l’interview télévisée, Diana a parlé franchement des luttes auxquelles elle était confrontée au sein de la famille royale. Elle a également détaillé la rupture de son mariage avec le prince Charles de l’époque. Elle a dit: “Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé”, faisant référence à la liaison de Charles avec sa femme actuelle, Camilla.

Le divorce de Diana et Charles a été finalisé l’année suivante. En 1997, Diana est décédée des suites de blessures subies dans un accident de voiture à Paris. À l’époque, l’homme de 36 ans était poursuivi par des paparazzi.

En 2020, la BBC a nommé un juge principal à la retraite pour mener une enquête sur les circonstances qui ont conduit à l’entretien. En 2021, un rapport de l’enquête a déclaré que Bashir avait agi de manière trompeuse et avait enfreint les règles de la BBC. Le rapport a également critiqué le réseau pour avoir dissimulé ce qu’il savait des actions de Bashir et a déclaré que l’enquête de la société sur l’affaire n’avait pas respecté ses normes habituelles d’intégrité et de transparence.

À la suite du rapport, William et Harry ont tous deux publié des déclarations énergiques critiquant la BBC et les médias britanniques pour avoir utilisé des pratiques contraires à l’éthique.

“Je suis fermement convaincu que ce programme Panorama n’a aucune légitimité et ne devrait plus jamais être diffusé”, a déclaré William, 40 ans. “Il a effectivement établi un faux récit qui, pendant plus d’un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et les autres.”

Bullen est un documentariste primé qui produit des programmes sur la famille royale britannique depuis 20 ans et travaille en étroite collaboration avec Charles depuis près d’une décennie. Il a noté à quel point William trouverait blessant que des extraits de cette interview soient inclus dans le dernier récit du duc et de la duchesse de Sussex.

“C’est pourquoi je dis [that] Je pense que tout cela est tellement égoïste”, a expliqué Bullen. “Vous savez, la question leur a été posée, ‘Pourquoi ont-ils fait cela?’ Ce n’était pas pour que leur vérité soit entendue. Leur vérité a été entendue de très nombreuses fois. C’était pour gagner de l’argent et pour financer un manoir Montecito de 14 millions de dollars. C’est aussi simple que ça.”

Dans une bande-annonce des docu-séries, on entend Harry dire: “Personne ne voit ce qui se passe à huis clos”, alors qu’une photo de l’ancienne actrice américaine pleure en tenant un téléphone portable est montrée. Il y a le bruit du verre qui se brise avant que la bande-annonce ne montre une photo du prince et de la princesse de Galles à l’air sévère lors d’une sortie royale.

Bullen a déclaré que la scène était l’une des nombreuses « plaisanteries de bas niveau » contre William et sa femme Kate Middleton.

“[There’s] l’article sur la façon dont Catherine était formelle lors de cette première rencontre et les photographies choisies pour montrer la sévérité et les lignes sur… à quel point il est difficile pour les femmes de se marier dans la famille royale “, a déclaré Bullen. “Il y a certainement eu un programme pour créer le les bons et les méchants… C’est vraiment intéressant qu’à aucun moment Harry ou Meghan ne fassent référence au privilège qui accompagne le fait d’être dans cette organisation. Le fait qu’ils volent dans des jets privés, le fait qu’ils puissent passer plusieurs mois en Afrique, le fait qu’ils vivent dans de belles maisons, le fait qu’ils puissent profiter d’un style de vie [which] est au-delà de l’imagination de la plupart des gens. Rien de tout cela n’est référencé.”

“Aucun des privilèges n’est reconnu”, a-t-il partagé. “Mais tous les négatifs sont apportés au [forefront]. Et je pense que c’est très triste parce que je pense que d’autres membres de la famille royale reconnaissent le privilège et reconnaissent qu’avec ce privilège vient le devoir et le service – deux mots que je ne crois pas que Meghan et Harry suivent fortement pour le moment.”

Selon Bullen, des sources lui ont dit que la relation entre William et Harry serait “à un point très bas”. Et tandis que les courtisans du palais se connecteront pour s’assurer “qu’il n’y a rien de trop incendiaire”, les membres de la famille royale eux-mêmes ignoreront la série.

“Tous les vrais briqueteurs ont déjà été jetés, donc il n’y a pas grand-chose de plus qu’ils puissent vraiment dire”, a déclaré Bullen. “Et je pense que la famille royale verra cela comme du bruit et continuera ce qu’elle fait [and] essayez du mieux qu’ils peuvent d’ignorer cela. Mais… il y aura un choc et une surprise que l’interview de Diana soit utilisée comme archives dans ce programme.”

“Je pense que la relation entre les deux princes est déjà incroyablement tendue”, a poursuivi Bullen. “Que ce documentaire essaie d’approfondir [it] vers le bas, je ne sais pas. Mais je pense qu’il y a juste une exaspération quant à la nécessité de continuer à discuter de ces vieilles histoires. C’est le problème, n’est-ce pas? Il s’agit en grande partie de vieilles nouvelles. Il est réchauffé de différentes manières. Et je suppose que l’un des problèmes est que Netflix a essayé d’en faire six parties. Donc, vous devez essorer chaque petit [thing] faire six heures de télévision.”

Les docuseries Netflix présentent de nouvelles interviews avec le couple, ainsi que leurs amis et experts sur la race et les médias.

Le traitement réservé par les médias à Markle, 41 ans – et ce que le couple ressentait comme un manque de sympathie de la part des institutions royales à propos de la couverture – étaient au cœur de leurs plaintes lorsqu’ils se sont éloignés de la vie royale il y a près de trois ans et ont déménagé dans le sud de la Californie. Des contrats lucratifs avec Netflix et Spotify les ont aidés à financer leur nouvelle vie dans la riche enclave de Montecito.

Trois autres épisodes tomberont jeudi. On a demandé à Charles, 74 ans, s’il avait regardé la série alors qu’il effectuait un engagement plus tôt cette semaine à Londres. Il n’a pas répondu.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.