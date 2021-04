Avec l’austérité d’un moine, une vocation à rechercher le bien des autres et un esprit scientifique brillant, José Gregorio Hernández a gagné l’affection de ceux qui l’appelaient «le médecin des pauvres». Il est devenu une icône religieuse après sa mort en 1919, et depuis lors, des millions de Vénézuéliens ont demandé avec ferveur qu’il soit universellement vénéré.

Désormais, le médecin, le scientifique, le professeur d’université et le pionnier de la bactériologie seront béatifiés, un pas vers la sainteté dans l’Église catholique romaine. La cérémonie de béatification de vendredi sera le point culminant de 72 ans d’efforts de la part des catholiques du Venezuela.

Les plans initiaux prévoyaient une cérémonie dans un stade, mais la pandémie de coronavirus a contraint les organisateurs à changer de lieu, à limiter la fréquentation à moins de 300 personnes – principalement des prêtres et des nonnes – et à laisser le reste des Vénézuéliens regarder l’événement à la télévision. L’événement épuré aura lieu dans une petite chapelle d’une école catholique à la lisière d’un parc national montagneux au nord de Caracas.

Le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, devait diriger la béatification d’Hernández en personne. Mais l’ancien ambassadeur du Saint-Siège au Venezuela a annulé mercredi son voyage dans la nation sud-américaine, invoquant la pandémie.

Hernández est décédé à 54 ans lorsqu’il a été heurté par l’une des rares voitures au Venezuela au début du XXe siècle. Son ascension vers la sainteté a été semée d’embûches, mais dans le cœur de nombreux Vénézuéliens, il est déjà un saint.

La béatification «ne change pas du tout les choses… pour moi, il a toujours été un saint», a déclaré Odalis Josefina Vargas, qui, comme des millions d’autres Vénézuéliens, vénère le médecin qui est devenu célèbre pour avoir donné des traitements et des médicaments gratuits aux pauvres.

Vargas a une image du médecin sur un autel de sa maison qui est toujours éclairé par des ampoules vertes, sauf pendant les pannes de courant qui sévissent dans le pays.

Lorsque le pape Jean-Paul II s’est rendu au Venezuela en février 1996, il a reçu une pétition signée par 5 millions de personnes – près d’un Vénézuélien sur quatre – lui demandant de déclarer Hernández saint et d’officialiser son culte.

Hernández, né le 26 octobre 1864, était convaincu que la science était l’un des principaux moyens de sortir le pays de la misère. Il a fondé deux instituts de recherche et plusieurs classes à l’Université centrale du Venezuela, la plus ancienne et la plus grande du pays.

«Il croyait que la médecine était un sacerdoce de la douleur humaine», a dit un jour Luis Razetti, éminent médecin vénézuélien et ami de Hernández.

Hernández, qui ne s’est jamais marié, a obtenu son diplôme de médecin à Caracas en 1888. Il a voyagé en Europe pour étudier puis pour devenir moine catholique, mais sa santé fragile ne lui a pas permis de résister au temps froid et humide de l’Italie. Il est retourné au Venezuela pour récupérer et est resté définitivement.

Le 29 juin 1919, il a été tué alors qu’il traversait une rue peu de temps après avoir ramassé des médicaments dans une pharmacie pour les emmener chez une vieille femme très pauvre. Environ 20 000 personnes ont participé à son cortège funèbre, soit environ un quart de la population de Caracas à l’époque.

En 1986, le Vatican a déclaré Hernández «vénérable», ce qui signifie qu’il a mené une vie chrétienne exemplaire. Mais pour atteindre la sainteté, des équipes de médecins, théologiens et cardinaux doivent approuver deux miracles qui lui sont attribués.

L’affaire à l’origine de la béatification était celle de la jeune fille Yaxury Solorzano, qui a été grièvement blessée après avoir reçu une balle dans la tête et a réussi à se remettre complètement d’un miracle attribué à Hernández, a alors rapporté l’archidiocèse de Caracas.

Le pape François a signé le décret de béatification en juin dernier.

Jean-Paul II, désormais saint lui-même, s’est rendu deux fois au Venezuela. Mais les relations entre les dirigeants catholiques vénézuéliens et les gouvernements socialistes du pays ont été tendues, en particulier pendant le mandat de feu le président Hugo Chávez. Pendant son gouvernement 1999-2013, il a accusé les dirigeants catholiques de tourner le dos aux pauvres et de se ranger du côté de «l’oligarchie».

Sous le mandat de pape de François, les relations se sont considérablement améliorées. Certains observateurs avaient déclaré que le voyage prévu de Parolin au Venezuela pourrait aider le Vatican à jeter les bases de nouvelles négociations après une série de dialogues ratés au cours des cinq dernières années visant à parvenir à un accord entre le gouvernement et l’opposition.

La béatification intervient à un moment où de nombreux Vénézuéliens luttent pour nourrir leur famille en raison, entre autres facteurs, de la flambée des prix des denrées alimentaires dans un contexte d’hyperinflation. Un total de 9,3 millions de personnes – environ un tiers de la population – souffrent d’insécurité alimentaire modérée ou grave, selon un rapport 2020 du Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Le culte d’Hernández s’est répandu en Espagne et au Portugal et dans d’autres nations sud-américaines.

«C’est quelque chose d’impressionnant. Avec l’exode des Vénézuéliens et le retour dans leurs lieux d’origine des personnes qui vivaient dans notre pays, leurs connaissances et leur dévouement se sont répandus », a déclaré le cardinal Baltazar Porra.

