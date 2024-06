Le docteur de la télévision britannique Michael Mosley retrouvé mort en Grèce

Il a produit une variété d’émissions sur la santé et la science pour le diffuseur et s’est souvent proposé à des expérimentations dans les documentaires qu’il présentait. Il parasites avalés et champignons magiques testésmais il était surtout connu pour avoir popularisé le régime 5:2, une forme de jeûne intermittent qui implique cinq jours d’alimentation normale et deux jours de jeûne chaque semaine.

Il était nominé en 2002 pour un Emmy pour « The Human Face », une série examinant la science derrière la beauté.

Plus récemment, il avait diffusé deux séries avec la chaîne britannique Channel 4 enquêtant sur l’obésité en Grande-Bretagne et le la nutrition derrière les courses des consommateurs quotidiens. Il avait fait une tournée en Grande-Bretagne cette année avec sa femme, également médecin et chroniqueuse sur la santé, avec un spectacle interactif axé sur un mode de vie sain.