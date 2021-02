Le docteur «  a abattu sa femme et a retourné l’arme contre lui-même avant que leur fille de six ans ne rentre de l’école  »

Un médecin JALOUS aurait abattu sa femme et aurait ensuite retourné l’arme contre lui quelques instants avant que leur fille de six ans ne rentre de l’école.

Des voisins ont rapporté avoir entendu le Dr Yusuf Onur Kaan Bozkurt, 58 ans, et son épouse Gamze Kacar Bozkurt, 38 ans, se disputer dans leur appartement à Antalya, en Turquie, suivis de coups de feu puis de silence.

Après être rentrée de l’école, leur fille a sonné à la porte à plusieurs reprises – mais après que personne n’a répondu, elle est allée voir sa grand-mère dans l’appartement d’en face.

Lorsque la mère de Gamze Kacar Bozkurt, Nurdan Kacar, est entrée dans la maison avec une clé de rechange, elle a trouvé sa fille et son gendre gisant sur le sol dans une mare de sang et a immédiatement appelé les services d’urgence.

La police et les équipes médicales se sont précipitées vers l’appartement de Fabrikalar et leurs corps ont été emmenés à l’Institut de médecine légale pour une autopsie.

Il a été rapporté que le Dr Bozkurt voulait auparavant se suicider avec une arme à feu au travail, mais s’est arrêté après avoir parlé au téléphone avec sa femme.

La mort du couple est survenue après leur apparition sur la couverture du numéro de ce mois-ci d’un magazine local appelé Female.

Dans l’interview, intitulée « Science and Love Together », le couple a raconté leur histoire d’amour.

Dans l’interview, la diététicienne Gamze Kacar Bozkurt a qualifié son mari de «personne la plus aimable et la plus compatissante du monde», tandis que le Dr Bozkurt a décrit le temps qu’il a passé avec sa femme comme «onirique».

Le couple s’est séparé peu de temps après leur mariage et a commencé à vivre dans des maisons séparées, mais s’est ensuite remis ensemble, a-t-on rapporté.

Dans l’interview, ils ont parlé des aspects positifs de leur mariage et d’un nouveau départ.

Selon les voisins, le couple avait fréquemment des disputes jalouses et s’était également disputé le jour de leur mort.

La fille du couple, âgée de six ans, aurait dit lors des funérailles « Je veux ma mère » et a refusé d’accepter qu’elle était partie lorsqu’on lui a dit qu’elle était devenue un ange.