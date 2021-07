Le doc de Todd Haynes cherche la genèse du Velvet Underground

Au lieu de cela, Haynes, le cinéaste fiable et non conventionnel de « Carol », « I’m Not There » et « Far From Heaven », rejette un traitement traditionnel des Velvets, une approche appropriée compte tenu du sujet sans compromis et pionnier. Son film, qui a fait sa première cette semaine au Festival de Cannes, est, comme les Velvets, audacieusement artistique, sans limites et stimulant. On sent que même Lou Reed serait ravi de voir comment « The Velvet Underground » refuse l’évidence.