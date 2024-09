Le DNC fait voler un avion-banderole qui fait exploser le fan de l’Ohio State JD Vance au-dessus des spectateurs du Michigan Stadium

Les rivalités du football universitaire peuvent-elles motiver les électeurs du Michigan à s’opposer à une Billet du GOP Cela inclut le fan de l’Ohio State JD Vance ? Les démocrates continuent de tester la théorie – cette fois avec un avion flottant une bannière soulignant la loyauté de Vance envers son alma mater au-dessus de la Big House samedi.

Le Comité national démocrate a fait voler un avion pour porter son message anti-Vance dans le ciel du Michigan Stadium pendant quatre heures lors de la fête des fans avant le coup d’envoi à 12 heures du match de l’UM contre le Texas. En plus de souligner le soutien de Vance à l’Ohio State, la bannière tente en quelques mots de rattacher Vance à Projet 2025le manuel du groupe de réflexion conservateur Heritage Foundation pour la prochaine administration présidentielle républicaine.

Un graphique de la bannière du Comité national démocrate qui devrait flotter au-dessus des hayons du Michigan Stadium le samedi 7 septembre 2024.

« Comme les Wolverines ont mis un terme à la saison de l’Ohio State trois années de suite, Kamala Harris et Tim Walz mettront un terme à la saison électorale de Donald Trump et JD Vance lorsqu’ils les battront en novembre », a déclaré le directeur adjoint de la communication du Comité national démocrate, Abhi Rahman, dans un communiqué. « Les mots ‘Go Blue’ n’ont jamais eu autant de sens qu’en ce moment. »

Depuis que Trump a nommé le sénateur républicain de l’Ohio comme colistier, les démocrates ont apparemment saisi toutes les opportunités possibles pour rappeler aux électeurs dans l’État clé pour lequel Vance soutient l’Ohio State le jour du match.

C’est un handicap politique dont Vance lui-même a plaisanté lors de son discours d’acceptation de la nomination de son parti à la vice-présidence lors de la Convention nationale républicaine. Lorsque la délégation républicaine a commencé à scander « OHIO », Vance s’est joint au chœur avant d’essayer de calmer les fans de l’Ohio. « Les gars, nous devons nous détendre avec l’amour de l’Ohio. Nous devons aussi gagner le Michigan ici », a déclaré Vance.

Les attaques des démocrates contre le ticket républicain se sont également concentrées sur le projet 2025 et ses propositions visant à réformer le gouvernement fédéral – notamment un plan visant à éliminer le ministère américain de l’Éducation et à affaiblir la protection des emplois dans la fonction publique – et à restreindre l’accès à l’avortement. Les auteurs du manuel incluent des personnes qui ont déjà servi dans l’administration de Trump et Vance a précédemment défendu le travail de la Fondation du Patrimoine.

« La seule vérité ici, c’est que le sénateur Vance est un fan de l’Ohio State. Kamala disait « Go Green » à East Lansing puis « Go Blue » à Ann Arbor parce que ses sondeurs le lui ont dit », a déclaré samedi Victoria LaCivita, directrice de la communication de Team Trump Michigan, dans un communiqué. « Même si le Michigan n’aime pas l’OSU, il respecte Vance et c’est pourquoi le ticket Trump-Vance remportera le trophée ultime le 5 novembre. »

Élections du Michigan 2024 : 3 raisons pour lesquelles Kamala Harris est venue à Détroit pour la campagne du Labor Day

La campagne de Trump a tenté à plusieurs reprises de se distancer des propositions du Projet 2025. Lors d’un rassemblement à Grand Rapids en juillet, Trump dit ses partisans ne savaient pas ce qu’était le Projet 2025 mais l’ont quand même critiqué, qualifiant certaines de ses idées de « sérieusement extrêmes ». Critique de CBS News Une étude publiée à la fin du mois dernier a révélé qu’au moins 270 des plus de 700 propositions décrites dans le Projet 2025 recoupent les politiques et le programme de campagne antérieurs de Trump.

En 2016, Trump a remporté le Michigan par 10 704 voix, soit 0,3 point de pourcentage d’avance – la plus faible marge de tous les États – offrant le Michigan à un candidat républicain à la présidence pour la première fois depuis 1988. En 2020, Biden a battu Trump par plus de 154 000 voix, soit 2,78 points de pourcentage dans le Michigan.

Le Cook Political Report, l’organisme de notation électorale de premier plan, estime que la course présidentielle dans le Michigan est une course serrée, chaque parti ayant de bonnes chances de gagner.

