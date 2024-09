Le DLC gratuit ASTRO BOT arrive en 2024, ajoute des speedruns et de nouveaux bots VIP

L’éditeur Sony Interactive Entertainment et l’équipe de développeurs ASOBI publieront du contenu téléchargeable gratuit pour Robot astro en 2024, qui ajoutera des speedruns et de nouveaux bots VIP, a déclaré le directeur du jeu Nicolas Doucet Quête quotidienne dans une interview vidéo.

« Oui, nous avons donc la liberté [downloadable content]— donc ce sera gratuit », a déclaré Doucet. « Cela va arriver cette année. Ce sera plus petit. Vous savez, ce ne sera pas comme, vous savez, une énorme quantité, mais cela se concentrera sur l’une des fonctionnalités que les gens ont appréciées dans LA SALLE DE JEUX D’ASTRO— c’était les speedruns. Vous savez, il y avait des speedruns, et les niveaux étaient assez courts, mais c’était le fait que vous pouviez rejouer et continuer à gagner du temps… avec de nouveaux robots VIP à sauver, donc certains personnages que nous n’avons pas encore inclus apparaîtront. Mais oui, cela va arriver, et cela va vraiment se concentrer sur des niveaux plutôt difficiles. Mais si nous le pouvons, nous aimerions aussi insérer quelque chose qui ressemble un peu à un jouet, quelque chose qui pourrait vraiment plaire à n’importe quel joueur. Mais nous n’en sommes pas trop sûrs. Mais les choses difficiles arrivent certainement.

Lorsqu’on lui a demandé si le contenu téléchargeable du speedrun inclurait des classements, Doucet a confirmé par un simple « Oui ».

En parlant de bots VIP, les crédits pour Robot astro mentionner des marques déposées pour plusieurs propriétés qui n’apparaissaient pas comme des bots VIP dans le jeu, notamment :

Robot astro est maintenant disponible sur PlayStation 5.