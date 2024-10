Le DLC Deathbound ‘Accepted By Death’ annoncé

L’éditeur Tate Multimedia et le développeur Trialforge Studio ont annoncé un RPG d’action Soulslike basé sur les fêtes. Lié à la mort contenu téléchargeable « Accepté par la mort ». Il sera lancé le 28 octobre pour 4,99 $.

Voici un aperçu du contenu téléchargeable, via Tate Multimedia :

À propos

Dans le contenu téléchargeable « Accepted By Death », les joueurs devront faire face à de nouvelles épreuves et découvrir de nouveaux mystères alors qu’ils s’engagent sur le chemin de la mort, un espace liminal où la frontière entre la vie et la mort s’estompe. Ce contenu téléchargeable présente un Boss Rush Challenge, dans lequel les joueurs doivent libérer les grandes essences de cinq boss représentant cinq étapes du deuil : le déni, la colère, la négociation, la dépression et l’acceptation. Survivez à ce défi pour débloquer la confrontation finale avec Grief – Le Purificateur, un juge des essences corrompu et le plus puissant de tous.

De plus, le contenu téléchargeable apporte le « Mode Hardcore », une nouvelle façon de découvrir l’intégralité du jeu. Dans le « Mode Hardcore », la mort est définitive et la stratégie est la clé. Les personnages tombés au combat ne reviendront pas. Seuls les joueurs maîtrisant tous les aspects du combat réussiront dans cette version punitive et aux enjeux élevés de Lié à la mort.

Principales fonctionnalités