Le DLC Booster Course Wave 2 de Mario Kart 8 arrive la semaine prochaine

La deuxième vague de nouvelles pistes Mario Kart 8 Deluxe est à venir jeudi prochain, le 4 août, Nintendo a révélé jeudi. Une remorque taquiné les huit pistes venir au mégahit jeu de course Switch dans le cadre de la Contenu téléchargeable du cours de rappel.

Toutes les pistes sauf une sont à l’origine d’anciens jeux de la série, et elles sont réparties également entre les nouvelles coupes Turnip et Propeller :

New York Minute (Mario Kart Tour).

Mario Circuit 3 (Super Mario Kart).

Désert de Kalimari (Mario Kart 64).

Pinball Waluigi (Mario Kart DS).

Sydney Sprint (Mario Kart Tour).

Terre de neige (Mario Kart : Super Circuit).

Gorge aux champignons (Mario Kart Wii).

Sky-High Sundae (c’est le nouveau).

Le Booster Course Pass ajoutera un total de 48 nouvelles pistes au jeu d’ici la fin de 2023, en six vagues. La première série de huit est sorti en mars. Ce laissez-passer coûte 25 $, mais les joueurs qui ont un abonnement à Nintendo Switch Online plus Expansion Pack (qui coûte 50 $ par année) pourront accéder à tous les cours supplémentaires sans frais supplémentaires.

Au cas où vous voudriez voir comment les visuels des pistes classiques ont été mis à jour, la chaîne YouTube GameXplain l’a fait une vidéo de comparaison graphique lisse placer des plans de la bande-annonce à côté de ceux similaires des jeux originaux.