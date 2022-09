L’aventure de DJI dans les caméras modulaires est terminée – la nouvelle caméra Osmo Action 3 revient au design monobloc de l’original (et ramène le nom “Osmo” pour se distancer davantage de l’Action 2).

Le DJI Osmo Action 3 utilise une configuration de caméra similaire à celle de l’Action 2 – un capteur 12MP 1/1,7″ derrière un objectif ultra large de 155° (f/2,8). Les vidéos sont enregistrées sur une carte microSD jusqu’à 130 Mbps.

Les modes vidéo de base sont comme avant – 4K à 120fps (16:9) ou à 60fps (4:3) et 1080p à 240fps (16:9). Il existe plusieurs modes de ralenti et Hyperlapse jusqu’à une résolution de 4K.

Le nouveau modèle apporte une stabilisation d’image électronique RockSteady 3.0 améliorée, qui fonctionne jusqu’à 4K/120fps. HorizonSteady est de retour et maintiendra le niveau d’horizon même si vous tournez la caméra à 360°, cependant, il est limité à 2,7K/60fps. Il existe un nouveau mode HorizonBalancing comme terrain d’entente, il peut corriger l’inclinaison jusqu’à 45° et fonctionne jusqu’à 4K/60fps.

Étant donné que la vidéo verticale est malheureusement populaire dans le monde moderne, la caméra est livrée avec un nouveau cadre de protection doté de deux points de fixation – un en bas et un sur le côté, ce qui vous permet de basculer rapidement entre la vidéo horizontale et verticale. La conception à dégagement rapide a été améliorée depuis l’Action 2 en ajoutant des encoches pour “une prise verrouillée et résistante aux chocs”.

Le petit écran de 1,4″ à l’avant de l’Osmo Action 3 a acquis une fonctionnalité tactile, de sorte que les vloggers peuvent l’utiliser pour modifier les paramètres de l’appareil photo. Quelque chose de similaire était possible avec le module d’écran tactile avant de l’Action 2, mais c’est du passé. De plus, l’écran arrière est plus grand, 2,25″ (au lieu de 1,76″).

La caméra peut enregistrer jusqu’à 160 minutes (à 1080p/30fps, pas d’EIS, écrans éteints). Grâce à des thermiques améliorés, la seule limite à l’enregistrement 4K/60fps est la durée de vie de la batterie.













DJI Osmo Action 3

Plus impressionnant encore, il a une large plage de température de fonctionnement de -20° à 45°C (-4° à 113°F) avec la batterie incluse. GoPro vend généralement ses batteries pour temps froid Enduro Extended séparément. Notez que vous ne pouvez pas charger les batteries en dessous de zéro (un problème courant avec les batteries au lithium), la plage de charge est de 5° à 40°C (41° à 104°F).

Du côté positif, la batterie prend en charge la charge rapide – le temps de 0 à 80 % est de 18 minutes, les 20 % restants nécessitent 32 minutes supplémentaires.

La caméra est étanche et peut plonger jusqu’à 16 m (52 ​​pieds) sans étui. DJI a un cas particulier si vous avez besoin d’aller plus loin. Un capteur de température de couleur aide la caméra à fournir des couleurs plus précises sous l’eau et lors de la transition vers la surface. Les deux écrans tactiles et l’objectif de la caméra sont protégés par Gorilla Glass et peuvent résister à des chutes de 1,5 m (5 pieds). De plus, les écrans ont un revêtement hydrophobe, ce qui vous permet de les utiliser même avec les doigts mouillés.

Pour l’audio, la caméra dispose de trois microphones à bord et vous pouvez brancher des micros externes à l’aide de l’adaptateur USB-C vers 3,5 mm. L’Action 3 peut également être utilisée comme webcam pour une vidéo et un son de haute qualité lors des conférences téléphoniques et des diffusions en direct.

Le DJI Osmo Action 3 est disponible à partir d’aujourd’hui sur le DJI magasin. Le combo standard est de 330 $/360 €/310 £ (appareil photo, étui de protection horizontal/vertical plus quelques accessoires de montage) le combo Adventure est de 440 $/460 €/400 £ (ajoute deux batteries supplémentaires, un boîtier de batterie et une tige d’extension de 1,5 m ).









DJI Osmo Action 3 : Combo Standard • Combo Aventure

Découvrez la première vidéo promotionnelle pour un aperçu de ce que la nouvelle caméra d’action peut faire :

La source | Passant par