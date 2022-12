Le DJ tragique tWitch “traversait une période difficile” après la fin de l’émission d’Ellen DeGeneres, selon DJ Boof

TRAGIC DJ Stephen « tWitch » Boss « traversait une période difficile » après la fin de The Ellen DeGeneres Show, a affirmé son collègue musicien de télévision de jour et ami DJ Boof.

DJ Boof, qui a tourné pour The Wendy Williams Show pendant 10 ans, a déclaré en exclusivité à The US Sun que lui et le regretté DJ tWitch s’étaient connectés sur les réseaux sociaux au fil des ans, ainsi qu’à la suite de la fin de l’émission d’Ellen DeGeneres.

Getty

La police a confirmé que l’ancien DJ de l’émission Ellen Degeneres est décédé d’un suicide apparent[/caption]

Getty

DJ Boof, anciennement de The Wendy Williams Show, a déclaré qu’il avait contacté tWitch après la fin de l’émission d’Ellen[/caption]

Le DJ et danseur bien-aimé est décédé tragiquement d’un suicide signalé à l’âge de 40 ans.

Boof a déclaré au US Sun: “J’aimerais être plus proche de lui. J’aurais pu lui dire : ‘Je sais ce que tu traverses parce que j’ai vécu ça. Ouais, c’est une période difficile, croyez-moi, je comprends.

“Je l’ai contacté après la fin de l’émission Ellen, juste pour montrer mon soutien parce que je sais ce que ça fait d’être dans un talk-show pendant des années, puis de le faire disparaître.”

« Nous étions les seuls à être DJ dans un talk-show à succès. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle il n’est pas là, mais parfois vous souhaitez avoir une relation plus étroite avec quelqu’un si vous pensez que vous pourriez être en mesure d’offrir un soutien.

DJ Boof a ajouté qu’il aurait aimé avoir l’opportunité de collaborer avec tWitch.

“Lorsque vous et quelqu’un d’autre êtes dans le même domaine de travail, vous pouvez échanger des idées, et dans notre domaine de travail, il n’y en avait que deux : lui et moi”, a ajouté le célèbre DJ de jour.

Boof a expliqué qu’il se sentait lui-même peiné après la fin de son passage au Wendy Williams Show.

“Quand j’ai quitté le Wendy Show, j’étais déprimé et j’étais blessé.”

Il a dit qu’il ne savait certes pas si DJ tWitch “était déprimé, ou essayait simplement de comprendre ce qui allait suivre”, mais a ajouté: “Je sais qu’il a été promu co-producteur exécutif en 2020 juste avant qu’Ellen et l’émission ne prennent ces hits sur le fait d’être un lieu de travail toxique.

“Je sais ce que ça fait d’être dans un talk-show aussi longtemps. C’est difficile quand c’est fini. »

PERTE TRAGIQUE

Le LAPD a confirmé au US Sun que mardi « vers 11 h 20, les officiers de la division West Valley ont répondu à un appel radio d’enquête sur un décès dans un motel sur Ventura Boulevard.

“Le défunt est décédé des suites d’une blessure par balle auto-infligée et aucun acte criminel n’est suspecté.”

De plus, le bureau du médecin légiste a confirmé que Stephen “tWitch” Boss est décédé dans un motel de Los Angeles.

L’épouse de Stephen, Allison Holker, est tombée sur une station du LAPD mardi, ont déclaré des sources à TMZ.

Allison était apparemment folle parce qu’il avait quitté la maison sans sa voiture, ce qui, selon elle, ne lui ressemblait pas.

La police aurait reçu un appel peu de temps après pour une fusillade dans un hôtel de Los Angeles.

Les agents y ont trouvé Stephen, père de trois enfants, mort d’une blessure par balle apparemment auto-infligée.

POSTES FINAUX

La mort choquante de Stephen survient quelques jours seulement après que lui et Allison Holker, 34 ans, ont célébré leur neuf ans de mariage samedi.

Il a partagé plusieurs photos de leur mariage et les a sous-titrées, “Joyeux anniversaire mon amour # 9 ans” avec une chaîne d’emojis en forme de cœur.

Lundi, Stephen, 40 ans, a partagé son dernier post Instagram, un Reel aux côtés de sa belle épouse.

Dans le clip, le duo a dansé sur la chanson d’Alicia Keys, December Back 2 June, dans leur salon entouré d’un décor de Noël.

Stephen l’a légendé: “HOLIDAY SUNDAY FUNDAY DANCE !!! Avec mon amour.”

DÉVASTATION DES VENTILATEURS

Le couple avait l’air ravi d’être ensemble, laissant les fans dévastés alors qu’ils se précipitaient vers les commentaires pour envoyer leurs condoléances à la famille de l’artiste.

“Coup de coeur !!!! Allison mon cœur est avec toi !!!!!” un a jailli.

« Sissssssster mon cœur est brisé. Je suis tellement désolé », a convenu un second.

Un troisième a fait remarquer : « RIP. Je suis en état de choc. Tu étais une telle lumière pour ce monde !

« Wow, je ne pouvais pas croire les nouvelles. SE DÉCHIRER. C’est tellement triste. Prières pour vous tous », s’est exclamé un quatrième.

“Frère c’est pas possible… reposez en paix, vous nous manquerez énormément », a commenté un cinquième.

“Tellement triste d’apprendre ton décès. Condoléances à votre famille. RIP », a déclaré un autre.

BELLE FAMILLE

Stephen a épousé Allison en 2013 et ils ont trois enfants ensemble : Weslie, 14 ans ; Maddox, six ; et Zaia, trois.

Allison s’est ouverte sur la tragédie mercredi, en disant: “Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une source d’inspiration pour ses fans.

Elle a poursuivi: “Stephen, nous t’aimons, tu nous manques et je garderai toujours la dernière danse pour toi.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) ou envoyez un SMS à Crisis Text Line au 741741.

Instagram/DJ Bouf

DJ Boof a déclaré qu’il souhaitait que lui et tWitch soient plus proches, alors qu’il traversait des choses similaires en quittant le spectacle de Wendy[/caption]

Getty

Stephen Boss alias DJ tWitch laisse derrière lui sa femme Allison Holker et trois enfants[/caption]