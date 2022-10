Le DJ radio Tim Gough craignait de s’être effondré sur ses platines de mixage alors qu’il souffrait d’une “crise cardiaque mortelle” pendant le spectacle

On craint que le DJ RADIO Tim Gough ne se soit effondré sur ses platines de mixage alors qu’il souffrait d’une crise cardiaque mortelle lors de son émission.

L’animateur de GenX Radio Suffolk, Gough, 55 ans, était à une heure de son émission de petit-déjeuner lorsque la musique s’est arrêtée au milieu d’une chanson.

Radio DJ Tim Gough se serait effondré sur ses platines de mixage alors qu’il souffrait d’une crise cardiaque mortelle Crédit : GenX Radio Suffolk/Facebook

Il a été confirmé que le DJ bien-aimé est décédé Crédit : GenX Radio Suffolk/Facebook

L’air a repris quelques minutes plus tard mais le DJ n’est pas revenu et la station a confirmé plus tard qu’il était décédé.

Au début de son émission, le DJ avait souhaité le bonjour à ses auditeurs et exprimé son enthousiasme pour la station, qui se lançait en DAB la semaine suivante.

Il a donné une mise à jour météorologique et parlait de couples célèbres qui s’étaient mariés à Bury au fil des ans.

Le père d’un enfant a prononcé ses derniers mots après avoir fait tourner Brown Sugar des Rolling Stones, affirmant que c’était l’anniversaire du bassiste Bill Wyman, qui vit dans le Suffolk.

Il est mort en jouant une chanson rythmée de Madness appelée Grey Day à l’époque.

Un porte-parole de Radio Suffolk a déclaré: “C’est avec le cœur le plus lourd que je dois vous informer, notre cher ami et animateur de petit-déjeuner Tim Gough est décédé ce matin alors qu’il présentait son programme.

“Notre amour à sa famille, son fils, sa sœur, son frère et sa mère.

“Tim faisait ce qu’il aimait.”

Le directeur général de GenX Radio Suffolk, James Hazell, a déclaré que Tim était “un diffuseur extrêmement expérimenté et très talentueux avec une armée de fans pour son programme quotidien”.

Et Hazell a déclaré à Mail Online que la famille de M. Gough avait été “rassurée et réconfortée de voir la quantité d’amour qu’il y avait là-bas”.

M. Hazell a ajouté: “Il était là-dedans et il sonnait parfaitement bien comme d’habitude et plein d’énergie.

“Bien sûr, plusieurs d’entre nous écoutaient et ça s’est soudainement arrêté pendant la chanson.”

L’équipe de radio a depuis révélé que M. Gough s’était peut-être effondré sur sa table de mixage et avait atterri à son tour sur un bouton qui a arrêté la musique.

M. Hazell, qui a repris la musique via un service de sauvegarde après une pause d’environ deux minutes, avait tenté d’appeler M. Gough pour vérifier son bien-être car il devenait de plus en plus inquiet du fait qu’ils sont généralement en communication constante.

Après environ dix minutes sans nouvelles de M. Gough, le patron de la radio a demandé à sa femme d’appeler la police car il croyait vraiment que quelque chose n’allait pas.

M. Hazell avait également pu mettre la main sur la sœur de l’hôte qui était arrivée à la même heure à la maison que la police.

Les agents qui s’étaient précipités sur les lieux ont appelé des ambulanciers paramédicaux qui ont tenté de réanimer M. Gough pendant environ 25 minutes, mais en vain.

Les condoléances et les hommages ont rapidement afflué des fans après avoir entendu le décès du DJ bien-aimé.

Kelly-Anne a tweeté: “Mon ami chéri. Faire ce qu’il aimait faire mais je ne peux pas comprendre la perte.”

Linda a écrit sur Facebook: “Une si triste nouvelle. C’était tellement agréable d’entendre sa voix joyeuse dès le matin.”

Et Neil Kefford a déclaré: “Je ne peux pas vous dire le choc et la perte que je ressens au décès de Tim Gough aujourd’hui. Il était un élément clé de ma vie à la radio et de ma vie sociale, en plus.

“Dire qu’il était un “gentil type”, ne le couvre pas. Dire qu’il va me manquer, ne le couvre pas.”

Tim était un fervent partisan de Norwich City et aimait faire de longues promenades dans la campagne avec son Labrador Cooper.

Il laisse dans le deuil sa mère, son frère, sa sœur et son fils, rapporte l’East Anglian Daily Times.