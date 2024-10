Le DJ écossais Jackmaster décède des suites d’un traumatisme crânien à Ibiza

Le DJ et producteur écossais Jack Revill, connu sous le nom de Jackmaster, est décédé des suites d’un traumatisme crânien à Ibiza.

Revill, 38 ans, est décédé samedi matin des suites de « complications résultant d’un traumatisme crânien accidentel », a indiqué sa famille.

Ils ont ajouté qu’ils avaient « le cœur complètement brisé » par cette perte « dévastatrice ».

Le DJ de Glasgow a joué dans certains des clubs et festivals les plus célèbres du monde et a co-fondé le label Numbers.