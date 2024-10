Le DJ écossais Jack Revill, alias Jackmaster, est décédé à 38 ans

Le DJ écossais Jack Revill est décédé à l’âge de 38 ans.

Son décès a été annoncé par sa famille via Instagram, précisant qu’il était décédé à Ibiza le matin du 12 octobre des suites d’un « blessure accidentelle à la tête ».

« Sa famille – Kate, Sean et Johnny – a le cœur brisé. Bien que profondément touchée par le soutien massif de ses amis, collègues et fans, la famille demande gentiment à la vie privée alors qu’elle traverse l’immense chagrin de cette perte dévastatrice », indique le communiqué de la famille.

« La passion de Jack pour la musique et sa volonté incessante de repousser les limites de la créativité à travers son travail sur le label Numbers et Rubadub Records à Glasgow, notamment en découvrant d’innombrables artistes innovants, ont fait de lui une figure pionnière et appréciée de la communauté de la musique électronique, devant et derrière les scènes », poursuit le communiqué.

« Son talent pour mélanger les genres et proposer des sets et productions de DJ électrisants lui a valu le respect et l’admiration de ses pairs et de ses fans du monde entier », a conclu la famille. « Son héritage continuera d’inspirer et son impact sur le monde de la dance music restera indélébile. »

Revill est entré sur la scène musicale à l’âge de 14 ans lorsqu’il travaillait au magasin de disques Rubadub de Glasgow, mais a commencé à jouer comme DJ à seulement 17 ans, selon Resident Advisor.

Il est devenu célèbre sur la scène des clubs de Glasgow et a reçu le Breakthrough DJ Award aux DJ Mag’s Best of British Awards en 2010 et a eu une résidence à la BBC Radio en 2014.

La dernière représentation de Jackmaster a eu lieu en septembre au Hï Ibiza en Espagne.