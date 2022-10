Le DJ de la radio Koray Alpergin “a été abattu après que lui et sa petite amie aient été embarqués dans une voiture par six hommes” avant que le corps ne soit retrouvé dans le bois

Un DJ RADIO aurait été embarqué dans une voiture avec sa petite amie et abattu avant que son corps ne soit jeté dans les bois.

Koray Alpergin, propriétaire de la station londonienne Bizim FM, a été retrouvé samedi à Loughton, Essex.

Koray Alpergin aurait été abattu Crédit : Instagram

Sa petite amie, qui venait d’Istanbul à l’époque, a été retrouvée et est physiquement indemne.

La sombre découverte du corps de Koray est survenue deux jours après que des amis inquiets ont signalé la disparition du couple.

La police craint qu’ils n’aient été emmenés contre leur gré dans un véhicule d’une maison à Enfield, au nord de Londres.

Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête et sont toujours en garde à vue.

Il a maintenant été affirmé par T-Vine, un site d’information anglo-turc, que Koray et son partenaire ont été embarqués dans une voiture par jusqu’à six assaillants.

Le site Web rapporte que le couple revenait d’une boîte de nuit lorsque l’horreur s’est déroulée.

Alors que le site d’information turc de confiance Hürriyet rapporte que Koray a reçu une balle dans la tête et a été tué.

La police d’Essex avait précédemment confirmé que la mort du DJ était considérée comme suspecte, la police du Met prenant désormais en charge l’enquête.

Une autopsie sera pratiquée en temps voulu pour établir la cause du décès.

Les hommages ont afflué pour Koray du monde entier à la suite de la tragédie.

Son père Tuncay Alpergin a déclaré que la place de son fils dans la vie ne serait pas remplie dans un poste déchirant.

Pal Bay Hic, qui avait demandé de l’aide pour retrouver Koray après sa disparition, a déclaré: “La description de la mort de mon ami et collègue, cher Koray, que la société londonienne connaît très bien, est une douleur et une tristesse impossibles…

“Je souhaite condoléances et patience à tous ceux qui l’aiment, en particulier à sa famille. Qu’Allah leur fasse miséricorde. Amen”.

Alors qu’Ismail Karakas, de Turkish Press, l’a décrit comme “le DJ radio bien-aimé de Londres”.

L’Association de la police turque a exhorté la communauté à fournir toute information et a confirmé qu’elle travaillait avec la police.

L’inspecteur-détective en chef Kate Kieran, spécialiste de la criminalité, a déclaré: «Je voudrais d’abord présenter nos plus sincères condoléances à la famille de l’homme décédé. Mon équipe et moi travaillons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour établir exactement ce qui s’est passé.

«Il s’agit d’une enquête très complexe et rapide impliquant plusieurs unités à travers le MPS, ainsi que le soutien inestimable de nos collègues de la police d’Essex.

“Bien que l’enquête n’en soit qu’à ses débuts, un élément clé de l’enquête est que l’homme et la femme ont été emmenés contre leur gré dans un véhicule jeudi soir.

«Une présence policière restera dans la zone industrielle d’Oakwood Hill pendant les prochains jours alors que nous travaillons pour mener à bien d’autres enquêtes. Nous présentons nos excuses à toute personne incommodée par la perturbation des fermetures de routes.

“Je peux assurer aux habitants d’Enfield et d’Essex que nous faisons absolument tout ce que nous pouvons pour comprendre la chaîne des événements ici et traduire en justice les responsables.”

Quiconque se trouvait dans la région d’Ebony Crescent jeudi soir et a vu quelque chose de suspect a été prié d’appeler la police immédiatement.

Le Met exhorte également toute personne possédant des images de sonnette ou de caméra de tableau de bord à appeler le 101 en utilisant la référence CAD 3901/14 oct.

Koray a été porté disparu par des amis après avoir disparu après une soirée Crédit : Instagram

Les hommages ont afflué pour le DJ radio Crédit : Facebook