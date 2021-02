Le DJ de la BBC Jo Whiley fait le point sur la bataille de sa sœur contre Covid après la «  torsion la plus cruelle du monde  »

Jo Whiley a lancé un appel passionné au gouvernement en partageant une mise à jour sur le combat de sa sœur contre le coronavirus.

L’animatrice de la BBC Radio 2 s’est ouverte sur « la tournure la plus cruelle du monde » après ce qu’elle a décrit comme « la pire semaine de notre vie ».

Sa sœur Frances est à l’hôpital avec Covid-19 et «se bat pour sa vie».

Une Jo émue a déclaré à The Andrew Marr Show qu’on lui avait offert une vaccination avant Frances, qui souffre d’un trouble d’apprentissage et de diabète.

Le joueur de 55 ans, originaire de Northampton, a déclaré: « Cela a été la pire semaine de notre vie sans l’ombre d’un doute.

«Il y a 24 heures, nous parlions de soins palliatifs et hier, elle s’est mobilisée et nous avons vu son taux d’oxygène augmenter.

« Donc, pour le moment, nous avons de l’espoir … Il y a 24 heures, nous n’avions aucun espoir.

« C’est une combattante incroyable, elle a toujours été une grande combattante et j’espère juste que son esprit la fera passer. »





(Image: PA)



Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré aujourd’hui qu’un adulte sur trois au Royaume-Uni avait maintenant reçu un vaccin contre le coronavirus.

Il a déclaré que le gouvernement était convaincu qu’il disposait des fournitures nécessaires pour atteindre l’objectif du 31 juillet et vacciner tous les adultes de plus de 50 ans et les groupes à risque plus élevé d’ici le 15 avril.

Jo a ajouté: « Je l’ai demandée, je voulais qu’elle reçoive le vaccin pendant un an, puis que je reçoive soudainement un message me proposant que le vaccin soit horriblement injuste.

«Et en fait, elle a été appelée pour son vaccin hier soir, ma mère a reçu un message disant qu’elle pouvait se faire vacciner – mais il est trop tard, elle se bat pour sa vie à l’hôpital.

« Cela ne pouvait pas être plus cruel. »





(Image: BBC)



Jo souhaite utiliser son expérience pour envoyer un message au nom des personnes ayant des troubles d’apprentissage.

Elle a dit: « Il ne devrait pas y avoir de débat, oubliez les classifications, oubliez les cohortes, tout ce genre de choses.

«Protégez simplement ces gens, ils sont si précieux et si vulnérables, ils n’ont aucun moyen de se battre pour eux-mêmes, nous devons donc nous battre pour eux.

« Faites-les et leurs soignants qui vont à la maison, et c’est ainsi que ça se propage, faites-les vacciner, arrêtez-les de mourir maintenant. »

M. Hancock a insisté sur le fait que l’objectif du gouvernement est d’adopter une «approche prudente mais irréversible» pour revenir à une vie normale.

Il a déclaré dimanche à Sky’s Sophy Ridge: «Le programme de vaccination, bien que se déroulant clairement très bien, prendra du temps pour pouvoir atteindre toutes les personnes qui ont une vulnérabilité significative, en particulier parce que nous devons faire passer le deuxième vaccin à tout le monde.

«Nous avons du temps à prendre pour y parvenir. Le Premier ministre établira la feuille de route demain et il en donnera tous les détails – en tenant compte du fait que nous devons adopter une approche prudente mais irréversible, c’est le but. »

L’épidémiologiste de premier plan, le professeur John Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage), a déclaré que tout assouplissement du verrouillage doit être progressif pour éviter une augmentation des admissions à l’hôpital et des décès.

Il a déclaré à The Andrew Marr Show de BBC One que, si la vaccination de tous les adultes d’ici la fin du mois de juillet fera une « énorme différence », l’assouplissement rapide des restrictions mettrait à nouveau le NHS sous pression.

«Si nous ralentissions très rapidement maintenant, nous aurions une nouvelle augmentation des hospitalisations, nous devons donc nous calmer très progressivement. Sinon, nous mettrons à nouveau la pression sur le service de santé et nous subirons une augmentation des hospitalisations, voire des décès.