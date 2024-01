Le divulgateur de la déclaration de revenus de Trump condamné à 5 ans de prison

« Lorsque vous ciblez le président des États-Unis en exercice, vous ciblez le bureau et lorsque vous ciblez le bureau du président des États-Unis, vous ciblez la démocratie – vous ciblez notre système constitutionnel de gouvernement. »

Notant que Trump n’avait aucune obligation légale de divulguer ses documents et comparant l’affaire aux attaques du 6 janvier contre le Capitole, Reyes a déclaré : « Cela ne peut pas être une chasse ouverte contre nos élus – ce n’est tout simplement pas possible. »

Les avocats de Littlejohn avaient demandé la clémence sous la forme d’une peine de 12 à 18 mois, affirmant qu’à l’époque, il pensait que le public avait le droit de savoir combien Trump et les autres payaient d’impôts.

Il a depuis regretté d’avoir divulgué l’information, ont déclaré ses représentants au tribunal.

Le ministère de la Justice a salué la décision du juge.

« La sentence d’aujourd’hui envoie un message fort selon lequel ceux qui enfreignent les lois destinées à protéger les informations fiscales sensibles s’exposeront à des sanctions sévères », a déclaré la procureure générale adjointe par intérim, Nicole M. Argentieri.

Littlejohn a divulgué l’information au New York Times et à ProPublica, qui ont tous deux protesté contre la condamnation.

Le Times, qui a reçu les réponses de Trump, a qualifié la décision du juge de « dure » et de « profondément troublante ».

« Les reportages du Times sur ce sujet ont joué un rôle important en aidant le public à comprendre les liens financiers et les stratégies fiscales d’un président en exercice – des informations qui ont longtemps été considérées comme essentielles à la connaissance que les électeurs devraient avoir sur le chef de notre gouvernement. » a déclaré la porte-parole Danielle Rhoades Ha.

S’appuyant sur ces documents, le journal a publié en septembre 2020, peu avant l’élection présidentielle, un article à succès montrant que Trump avait payé peu ou rien d’impôts.

Littlejohn a également fourni séparément des données fiscales sur des milliers de personnes riches à ProPublica, qui a publié une série d’articles montrant les stratégies utilisées par certains pour réduire ou effacer leurs factures fiscales, notamment Elon Musk, Jeff Bezos et George Soros.

La porte-parole de ProPublica, Alexis Stephens, a déclaré : « Les lanceurs d’alerte sont souvent l’élément vital du journalisme d’investigation » et « ils méritent une protection et non des poursuites ».

Au total, au moins 152 personnes ont vu leurs informations privées publiées dans les médias.

Le sénateur Rick Scott (Républicain de Floride), l’un des membres les plus riches du Congrès, qui a également vu ses documents divulgués, a assisté à l’audience de détermination de la peine de deux heures et a demandé au juge la peine maximale. Par la suite, il s’est dit satisfait de son verdict.

Dans un communiqué, le président de la Chambre des Voies et Moyens, Jason Smith, a déclaré que Reyes avait envoyé un « message fort selon lequel le système judiciaire américain prend ces crimes au sérieux ».

Dans leurs dossiers déposés au tribunal, les avocats de Littlejohn ont déclaré qu’il était irrité par le refus de Trump de divulguer ses déclarations de revenus, malgré une tradition vieille de plusieurs décennies selon laquelle les présidents faisaient volontairement leurs déclarations.

Dans le même temps, il s’inquiétait de plus en plus des inégalités de revenus, son intérêt attisé par une critique du système fiscal rédigée par les économistes libéraux Emmanuel Saez et Gabriel Zucman. Après avoir découvert à plusieurs reprises que les riches payaient peu d’impôts, il a divulgué ces documents dans l’espoir d’inciter les décideurs politiques à agir.

Mais Reyes a déclaré que Trump et les autres avaient droit à la vie privée. « La presse nous dit que la démocratie meurt dans l’obscurité – elle meurt aussi dans l’anarchie. »

Elle a déclaré que le système démocratique ne fonctionnera pas à moins que « chaque personne élue à un poste soit capable d’exercer les fonctions de ce poste sans craindre de s’exposer ou d’exposer sa famille à une conduite illégale ou à un préjudice personnel ».

Reyes a également demandé ce que les fuites avaient accompli, notant que les démocrates de la Chambre des représentants ont publié séparément les déclarations de Trump en 2022 après une longue bataille juridique. Et, a déclaré le juge, il existe déjà des statistiques et d’autres informations accessibles au public montrant combien les riches paient.

“Il n’y avait rien de noble ou de moral dans la nature de son offense”, a déclaré Reyes. « Cela n’a pas produit un seul bien social qui n’aurait pas pu être – n’a pas été produit d’une manière ou d’une autre par des moyens légaux. »