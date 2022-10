Le divorce Kanye West-Adidas Yeezy va bouleverser les sites de revente de sneakers

Adidas a mis fin à son partenariat commercial de sept ans avec Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, plus tôt cette semaine après que l’artiste a fait une série de remarques antisémites et a porté une chemise “les vies blanches comptent” à la Fashion Week de Paris. Aujourd’hui, les effets d’entraînement de l’arrêt de la production par Adidas de la célèbre marque de chaussures et de vêtements Yeezy se sont répercutés à l’extérieur de l’entreprise et dans un secteur en plein essor, lucratif et plus large : le marché de la revente de baskets.

Cette tranche du monde du shopping est l’endroit où les sneakerheads, les collectionneurs et les revendeurs professionnels achètent et vendent des chaussures rares ou en demande via des marchés en ligne comme StockX, GOAT et eBay. Au cours des dernières années, elle est devenue une industrie de plus de 4 milliards de dollars rien qu’en Amérique du Nord, avec le potentiel d’atteindre 30 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2030, selon les recherches de Cowan. Mais le problème pour les grands acteurs de la revente du secteur est que le marché n’est dominé que par trois marques. Et l’un d’eux est Yeezy.

Nike, Jordan Brand et Yeezy représentent actuellement plus de 90 % des ventes sur le marché de la revente, selon Cowan. Et avec Adidas annonçant cette semaine qu’il dissolvait le partenariat avec Ye et ne produirait ni ne vendrait plus de produits de marque Yeezy, ces entreprises en ligne qui visent à répondre aux désirs de chaque hypebeast pourraient soudainement devoir chercher ailleurs pour diversifier leurs activités afin de rester fidèles. les clients reviennent souvent les acheter. Le battage médiatique associé aux nouvelles versions de Yeezy n’est plus ce qu’il était, mais le manque d’approvisionnement futur laissera probablement encore un énorme vide.

“Il est possible qu’il y ait de la pop à court terme, mais je pense que l’ère Yeezy pourrait être révolue”, a déclaré Dylan Dittrich, responsable de la recherche chez Altan Insights, qui publie des informations sur les catégories de collection comme les baskets, les montres et les cartes de sport.

Quand Adidas a annoncé le 25 octobre qu’il “arrêterait l’activité adidas Yeezy avec effet immédiat”, mettant finalement le holà à un partenariat qui, selon les critiques, aurait dû se produire beaucoup plus tôt, les plateformes de revente qui bénéficient des ventes de baskets et de vêtements Yeezy ont pris une décision. faire. Mais leur réponse est vite devenue claire. À l’exception d’un acteur plus petit dans l’espace de revente Yeezy, The RealReal, les autres marchés en ligne continueraient à laisser les vendeurs répertorier les produits Yeezy et les acheteurs les acheter. Pourtant, aucun d’entre eux n’a voulu parler de cette décision. StockX, GOAT et eBay n’ont pas répondu aux demandes d’interviews ou de commentaires.

Les listes de produits les plus populaires sur ces sites expliquent peut-être pourquoi. Jeudi, huit des 12 meilleures ventes sur StockX étaient Yeezys, le site ayant vendu des milliers de sandales Yeezy Slide au cours des trois derniers jours seulement. Dittrich, le responsable de la recherche d’Altan Insights, a déclaré que les prix des Yeezy Boost 350 V2, peut-être le modèle de baskets le plus reconnaissable du portefeuille Yeezy, ont augmenté de 10 à 30 % sur StockX après l’annonce d’Adidas. Il semblait que les fans, les collectionneurs et les revendeurs faisaient un pari calculé que le manque d’approvisionnement futur de Yeezy augmenterait la valeur des chaussures existantes de l’artiste, quelle que soit la controverse. Ces prix ont commencé à baisser dans les jours qui ont suivi, mais pas en dessous de leur position d’avant la rupture, a déclaré Dittrich.

Kola Tytler, qui a déjà aidé à gérer le site d’information Yeezy Mafia centré sur Yeezy et est le fondateur d’un magasin de revente de baskets et de streetwear basé à Milan appelé Dropout, a déclaré à Recode que les propriétaires de magasins de revente à travers l’Europe ont fait le plein cette semaine sur les styles Yeezy populaires “car il est difficile de voir les prix et la demande chuter de manière significative malgré la controverse.” Les visiteurs du site de commerce électronique de Dropout, dropoutmilano.com, ont également recherché Yeezys cette semaine à des taux plus élevés dans le passé.

Tout cela semble être une bonne chose pour les sites commerciaux qui répondent à la demande des sneakerheads. Un intérêt accru et des prix plus élevés entraînent généralement une réduction plus importante des ventes pour ces entreprises. Mais que se passe-t-il si, ou quand, moins de clients veulent porter la mode associée à Ye ? Ou simplement lorsque l’impact du fait qu’Adidas ne fabrique aucun nouveau produit Yeezy se fait sentir et que l’offre est faible?

Dans son annonce de rupture, Adidas a déclaré qu’il était “l’unique propriétaire de tous les droits de conception sur les produits existants ainsi que sur les coloris précédents et nouveaux dans le cadre du partenariat”. Les analystes boursiers ont déclaré que la société prévoyait de produire des designs Yeezy sous la marque Adidas. Il semble peu probable que ces produits puissent avoir une valeur de revente et un battage médiatique à la hauteur de Yeezy sans que le nom ou l’implication de Ye ne soit attaché au produit.

“J’ai du mal à voir adidas se rapprocher de reproduire le succès de YEEZY sans Kanye”, a écrit Tytler à Recode.

Ye a déclaré qu’il vendrait de nouveaux modèles de baskets mais qu’il aurait besoin d’un nouveau partenaire, ce qui pourrait être une tâche difficile. il a été escorté hors du siège de Skechers mercredi après s’être présenté “sans invitation”.

Là encore, StockX et GOAT, tous deux fondés en 2015, ont fait des efforts pour se diversifier loin des baskets ces dernières années, avant même le fiasco Yeezy. StockX propose désormais des catégories pour les cartes à collectionner, les objets de collection et les accessoires, en plus des baskets, des chaussures et des vêtements. GOAT est plus tôt dans ce voyage, avec sa société mère annonçant le 17 octobre qu’elle prévoyait d’acquérir Grailed, un site de revente plus connu pour la mode non-sneaker. Mais avec les deux sociétés privées financées par du capital-risque qui envisagent d’éventuelles introductions en bourse, la course au remplacement de Yeezys pourrait être critique. En attendant, ils prendront toutes les ventes et les bénéfices qui viennent avec la marque qu’ils peuvent encore obtenir.