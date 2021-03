Il n’y aura probablement jamais une autre scission de célébrités comme celle-ci. Celui qui choque le monde, a la capacité de dévaster de parfaits étrangers, parce qu’ils avaient été tellement investis, et provoque encore de vives réactions près de deux décennies plus tard.

Et pourtant, en entendant que Brad Pitt et Angelina Jolie sont piégés dans le divorce le plus coûteux et le plus acrimonieux d’Hollywood, je n’ai qu’une pensée. Ha ha – karma pour Jen.

Il convient de noter que comme beaucoup de cet état d’esprit, je ne sais pas, je n’ai jamais rencontré Jennifer Aniston.

Il convient également de reconnaître qu’elle-même – la femme qui a réellement vécu cela – semble bien, a évolué il y a des années et déteste le récit de Poor Jen. Pour une raison quelconque, rien de tout cela n’a d’importance.

Parce que lorsque Brad Pitt, la star de cinéma la plus chaude (dans tous les sens du terme) de la planète, qui avait le choix de toutes les femmes qu’il voulait, a choisi Jen, la fille d’à côté (selon les normes hollywoodiennes), une sorte de magie a été créée. Un vrai conte de fées.







(Image: Getty Images pour AFI)



Ils semblaient ravis l’un de l’autre et nous nous enracinâmes pour eux avec joie.

Il a joué dans Friends, jouant quelqu’un qui détestait le personnage de Jennifer, Rachel. C’était une blague dont nous faisions tous partie.

Un heureux pour toujours, nous aurions une place au premier rang et pourrions nous prélasser dans la beauté de.

En 2004, alors que Friends touchait à sa fin, Jen a donné une interview où elle a révélé qu’elle était prête pour la prochaine étape.

« Ouais. Il est temps. Il est temps. Tu sais, je pense que tu peux travailler avec un bébé, je pense que tu peux travailler enceinte, je pense que tu peux tout faire », dit-elle. « Alors j’ai vraiment hâte de ralentir. »

Elle a également discuté d’elle et du projet de Brad de passer plus de temps ensemble, expliquant qu’après avoir fini de filmer M. et Mme Smith, elle prévoyait de voyager avec lui pendant qu’il tournait Ocean’s Twelve.

Célèbres derniers mots – parce que le reste, bien sûr, appartient à l’histoire.







(Image: Collection Ron Galella via Getty Images)



Brad a épousé sa co-star de M. et Mme Smith, Angelina, en 2014, après avoir été ensemble pendant plus de dix ans. Elle a demandé le divorce en 2016 en invoquant des différences irréconciliables. Gloating n’était pas sur, car il y a six enfants impliqués dans la situation.

Mais maintenant, il semble que Brangelina va devoir payer une somme exorbitante (même selon les normes hollywoodiennes) pour se débarrasser l’une de l’autre. Ils auraient dépensé un million chacun jusqu’à présent, et ils sont loin d’avoir terminé.

Le juge privé qu’ils ont embauché facture entre 900 et 1000 £ de l’heure, et comme les plus jeunes enfants, Knox et Vivienne, ont 12 ans, la bataille pour la garde pourrait se poursuivre jusqu’à l’âge de 18 ans, ce qui représente de nombreuses heures de route.





Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Découvrez toutes vos célébrités préférées grâce à notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

Donc, finalement, les rôles ont changé. La pauvre Jen est morte. Vive le pauvre Brad et la pauvre Angelina. Dans des maisons aussi éloignées que possible les unes des autres, évidemment.